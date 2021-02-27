Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
01
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
03
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
13
Хоккей. НХЛ
23:00
Нэшвилл Предаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Амур
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
ЦСКА
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
ХК Динамо
15
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Салават Юлаев
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Торпедо НН
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Динамо Мн
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Витязь
35
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
28.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.02
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
16:30
Сочи
Северсталь
24
Хоккей. НХЛ
28.02
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
28.02
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
28.02
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Сибирь
04
Хоккей. КХЛ
14:30
Авангард
Барыс
52
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
28.02
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
28.02
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
12:00
Металлург Мг
Трактор
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
19:57 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 27 февраля. Московский ЦСКА в заключительный игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 1:0. Матч прошел в Казани в присутствии 4 445 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шайбу забросил Артем Сергеев (31-я минута).

Во время загрузки произошла ошибка.

Московский клуб в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы также побеждали в сезонах — 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19 и 2019/20. Ранее стало известно, что в первом раунде плей-офф «Ак Барс» сыграет против нижегородского «Торпедо», ЦСКА встретится с московским «Спартаком».

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в гостях впервые с 15 ноября 2018 года, тогда армейцы победили со счетом 5:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам 60 матчей регулярного чемпионата ЦСКА набрал 91 очко и занял первое место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» стал первым на Востоке, набрав 90 очков.

Плей-офф КХЛ начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми в конференциях.

Читайте также
Ак Барс
0:1
0:0, 0:1, 0:0
ЦСКА
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Вечер курьезных голов в Петербурге. «Ростов» спасся вдесятером
Большунов впервые в жизни чемпион мира. Он убежал от Норвегии
Кубок Гагарина. На Западе явные фавориты, на Востоке будет жарко
ЦСКА без Акинфеева упустил шанс приблизиться к «Зениту»
Финал КР: Косторная разрыдалась, Валиева с другой планеты
«Хетафе» - «Валенсия» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Вашингтон» Овечкина играет с «Нью-Джерси» в НХЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь