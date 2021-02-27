ЦСКА в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Шайбу забросил Артем Сергеев (31-я минута).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3" data-vnd="4277155f1abeb2a0d7e3" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=4277155f1abeb2a0d7e3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Московский клуб в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы также побеждали в сезонах — 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19 и 2019/20. Ранее стало известно, что в первом раунде плей-офф «Ак Барс» сыграет против нижегородского «Торпедо», ЦСКА встретится с московским «Спартаком».

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в гостях впервые с 15 ноября 2018 года, тогда армейцы победили со счетом 5:0.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_47d61e038d4049dcefc285510d575b54_hd/q771809/b9a27aac8fd85571c4fb5061f584caab/4770118782?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам 60 матчей регулярного чемпионата ЦСКА набрал 91 очко и занял первое место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» стал первым на Востоке, набрав 90 очков.