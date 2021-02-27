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20:08 (мск), источник: ТАСС

Форвард московского «Динамо» Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, последние матчи которого состоялись в субботу.

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Источник: РИА "Новости"

33-летний россиянин набрал 66 очков (20 шайб + 46 результативных передач) в 57 матчах, он также стал и лучшим ассистентом лиги. Второе место в списке бомбардиров занял финский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен, в активе которого 64 очка (28+36), третьим стал россиянин Дамир Жафяров из нижегородского «Торпедо», набрав 61 очко (21+40).

Лучшим снайпером «регулярки» стал чешский форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, он забросил 38 шайб в 59 играх. Вторым стал Хартикайнен (28), третьим — француз Стефан Да Коста из казанского «Ак Барса» (27). Самым результативным защитником сезона стал игрок «Барыса» Даррен Диц, набравший 37 очков (17+20). Пять очков набрал чешский голкипер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж, став самым результативным вратарем.

Самой результативной командой стало московское «Динамо», игроки клуба забросили 195 шайб, больше всех пропустил нижнекамский «Нефтехимик» (214).

Плей-офф КХЛ начнется 2 марта.

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