Форвард московского «Динамо» Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ

33-летний россиянин набрал 66 очков (20 шайб + 46 результативных передач) в 57 матчах, он также стал и лучшим ассистентом лиги. Второе место в списке бомбардиров занял финский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен, в активе которого 64 очка (28+36), третьим стал россиянин Дамир Жафяров из нижегородского «Торпедо», набрав 61 очко (21+40).

Лучшим снайпером «регулярки» стал чешский форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, он забросил 38 шайб в 59 играх. Вторым стал Хартикайнен (28), третьим — француз Стефан Да Коста из казанского «Ак Барса» (27). Самым результативным защитником сезона стал игрок «Барыса» Даррен Диц, набравший 37 очков (17+20). Пять очков набрал чешский голкипер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж, став самым результативным вратарем.

Самой результативной командой стало московское «Динамо», игроки клуба забросили 195 шайб, больше всех пропустил нижнекамский «Нефтехимик» (214).