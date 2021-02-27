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27 февраля, источник: Vesti.kz

Опубликовано расписание матчей «Барыса» в первом раунде плей-офф КХЛ

Соперник также известен.

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Источник: РИА "Новости"

Стало известно расписание матчей с участием казахстанского «Барыса» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Барыс

На старте Кубка Гагарина подопечные Юрия Михайлиса сыграют с магнитогорским «Металлургом».
Противостояние начнется в Магнитогорске матчами 2 и 4 марта.

Далее соперники отправятся в столицу Казахстана, где 6 и 8 марта проведут третью и четвертую игры. Серия продлился до четырех побед.

10 марта (при необходимости) «Металлург» — «Барыс»
12 марта (при необходимости) «Барыс» — «Металлург»
14 марта (при необходимости) «Металлург» — «Барыс».

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Напомним, «регулярку» «Барыс» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции, а «Металлург» финишировал третьим.

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