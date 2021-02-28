«Барыс» подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ и назвал лучших хоккеистов
ХК «Барыс» на своем официальном сайте подвел итоги выступления в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21.
ХК «Барыс» на своем официальном сайте подвел итоги выступления в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21.
Команда выиграла 31 из 60-ти матчей — 20 в основное время, восемь в овертайме и три по буллитам. Это позволило набрать 69 баллов и занять шестое место в Восточной конференции КХЛ. Стоит отметить, что среди всех команд Лиги только минское «Динамо» выиграло больше встреч в овертаймах — десять.
Игроки «Барыса» организовали 147 результативных атак (2,45 шайб в среднем за игру) — это восьмой показатель в конференции. В активе самой забивной команды Лиги — «Динамо» из Москвы 195 заброшенных шайб.
По игре в обороне команда Юрия Михайлиса также занимает восьмое место на «Востоке» — 157 шайб в пассиве (2,62 в среднем). Лидирует по этому показателю обладатель Кубка Континента ЦСКА из Москвы (пропущена 121 шайба). Пять раз в сезоне «Барыс» ушел со льда без пропущенных шайб.
Лучшим бомбардиром «Барыса» по итогам регулярного чемпионата стал Даррен Диц, на счету которого 37 (17+20) очков. На финише «гладкого» первенства капитан набрал пять баллов в последних пяти матчах. Даррен стал лучшим в списке
Якоб Лилья, проводящий первый сезон в КХЛ, стал лучшим снайпером нашей команды. На его счету 20 заброшенных шайб, в двух матчах он оформлял дубли. Примечательно, что к
Лучший ассистент команды — Линус Виделль, который раздал 27 результативных передач. Шесть раз в сезоне нападающий набирал два балла и больше.
Самый полезный игрок коллектива из
Хенрик Карлссон выиграл по ходу регулярного чемпионата 16 матчей, три из них вратарь отыграл на ноль. В среднем он пропускал 2,29 шайб за игру при 92,7 процентах отраженных бросков. В активе Карлссона числится одна результативная передача.
Никита Михайлис, который переписал личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ, является лидером команды по количеству шайб в большинстве. Благодаря его точным броскам «Барыс» семь раз реализовал лишнего. Три его шайбы стали победными.
Настоящим открытием сезона можно считать Кирилла Панюкова. Воспитанник столичного хоккея ближе к середине регулярки застолбил за собой место в первом звене атаки и набрал, в итоге, пока рекордные для себя 16 (8+8) очков. Кирилл дважды отличился в большинстве, одна из его шайб принесла «Барысу» победу.