«Барыс» подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ и назвал лучших хоккеистов

Команда выиграла 31 из 60-ти матчей — 20 в основное время, восемь в овертайме и три по буллитам. Это позволило набрать 69 баллов и занять шестое место в Восточной конференции КХЛ. Стоит отметить, что среди всех команд Лиги только минское «Динамо» выиграло больше встреч в овертаймах — десять.

Игроки «Барыса» организовали 147 результативных атак (2,45 шайб в среднем за игру) — это восьмой показатель в конференции. В активе самой забивной команды Лиги — «Динамо» из Москвы 195 заброшенных шайб.

По игре в обороне команда Юрия Михайлиса также занимает восьмое место на «Востоке» — 157 шайб в пассиве (2,62 в среднем). Лидирует по этому показателю обладатель Кубка Континента ЦСКА из Москвы (пропущена 121 шайба). Пять раз в сезоне «Барыс» ушел со льда без пропущенных шайб.

Лучшим бомбардиром «Барыса» по итогам регулярного чемпионата стал Даррен Диц, на счету которого 37 (17+20) очков. На финише «гладкого» первенства капитан набрал пять баллов в последних пяти матчах. Даррен стал лучшим в списке защитников-снайперов КХЛ. В его активе наибольшее количество победных шайб среди всех игроков «Барыса» (5) и наибольшее количество блокированных бросков (63). К тому же 44-й номер — лидер команды по игровому времени. Диц проводил на льду в среднем по 23 минуты и 53 секунды — это второй показатель в Лиге.

Якоб Лилья, проводящий первый сезон в КХЛ, стал лучшим снайпером нашей команды. На его счету 20 заброшенных шайб, в двух матчах он оформлял дубли. Примечательно, что к плей-офф нападающий подошел с серией без набранных баллов из восьми матчей подряд. Последний раз Лилья забивал 1 февраля в домашнем поединке с «Автомобилистом».

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Лучший ассистент команды — Линус Виделль, который раздал 27 результативных передач. Шесть раз в сезоне нападающий набирал два балла и больше.

Самый полезный игрок коллектива из Нур-Султана — защитник Джесси Блэкер. Он завершил регулярный чемпионат с показателем (+11). Стоит отметить, что все три шайбы, заброшенные 9-м номером, стали для команды победными.

Хенрик Карлссон выиграл по ходу регулярного чемпионата 16 матчей, три из них вратарь отыграл на ноль. В среднем он пропускал 2,29 шайб за игру при 92,7 процентах отраженных бросков. В активе Карлссона числится одна результативная передача.

Никита Михайлис, который переписал личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ, является лидером команды по количеству шайб в большинстве. Благодаря его точным броскам «Барыс» семь раз реализовал лишнего. Три его шайбы стали победными.