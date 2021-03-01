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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

Шайбы ловит. Михайлис анонсировал возвращение финского вратаря и высказался о «сухой» серии лучшего снайпера

Специалист оценил готовность хоккеистов к Кубку Гагарина.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис считает, что в серии с магнитогорским «Металлургом» в Кубке Гагарина сыграет двумя основными вратарями, передает корреспондент Vesti.kz. Также рассказал, кто начнет противостояние первым номером.

Команда
Барыс

В последних матчах не играли голкипер Йони Ортио и защитник Джесси Блэкер, которые были помещены в список травмированных, но пока только возвращение финского вратаря анонсировано.

«Физическое состояние удовлетворительное. Все ребята готовы. Готовы выходить и бороться. Ортио с нами едет — он уже хорошо поработал. Он готов. Первую игру начнет Карлссон. Ортио ему помогает. Йони выходит и работает с командой. На тренировках шайбу ловит и очень хорошо. Только игрового тонуса нет,» — рассказал Михайлис.

Прокомментировал наставник и безголевую серию лучшего снайпера Якоба Лильи, который не забивал с 1 февраля.

«Бывают такие моменты, мне кажется, у всех нападающих. Не сказать, что спад. Нет голевых моментов. Или есть голевые моменты, но реализация подводит. Так бывает», — добавил тренер.

Добавим, что матчи первого круга Кубка Гагарина между «Барысом» и «Металлургом» стартуют завтра, 2 марта, в Магнитогорске. Казахстанский клуб в последний игровой день регулярного чемпионата проиграл омскому «Авангарду», но финишировал на шестом месте в конференции.

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