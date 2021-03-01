Кто фаворит? Михайлис рассказал о дуэли «Барыса» с «Металлургом» в Кубке Гагарина

«Мы не перестраивали нашу работу на тренировках. Единственное, несколько компонентов: позиционная оборона, выходы из зоны. На это обратили внимание. Не скажу, что это мой стиль (о формировании состава. — Прим. ред.). Кто-то хуже чувствует. В игре выпадает. Поэтому мы меняем. Основной состав совсем другой будет. Выводы сделали, ведь игры были напряженные. Шайба в шайбу. Не хватило концентрации, дисциплины и, самое главное, терпения. Тем более, в матче плей-офф… Кто кого перетерпит. Акцентируем на этом внимание. Мне кажется, игры плей-офф, что на выезде, что дома… Конечно, хотелось бы домашними матчами начинать, но на выезде мы тоже неплохо играем. Даже у нас преимущество будет», — подытожил Михайлис.



Добавим, что матчи первого круга Кубка Гагарина между «Барысом» и «Металлургом» стартуют завтра, 2 марта, в Магнитогорске. Казахстанский клуб в последний игровой день регулярного чемпионата проиграл омскому «Авангарду», но финишировал на шестом месте в конференции.