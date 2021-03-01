Кто фаворит? Михайлис рассказал о дуэли «Барыса» с «Металлургом» в Кубке Гагарина
В прошлом сезоне выиграла казахстанская команда.
В прошлом сезоне выиграла казахстанская команда.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис на
В сезонной серии впереди российская команда, которая выиграла три матча из четырех, а в
«Мы не перестраивали нашу работу на тренировках. Единственное, несколько компонентов: позиционная оборона, выходы из зоны. На это обратили внимание. Не скажу, что это мой стиль (о формировании состава. — Прим. ред.).
Добавим, что матчи первого круга Кубка Гагарина между «Барысом» и «Металлургом» стартуют завтра, 2 марта, в Магнитогорске. Казахстанский клуб в последний игровой день регулярного чемпионата проиграл омскому «Авангарду», но финишировал на шестом месте в конференции.