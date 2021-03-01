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12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Кто фаворит? Михайлис рассказал о дуэли «Барыса» с «Металлургом» в Кубке Гагарина

В прошлом сезоне выиграла казахстанская команда.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис на пресс-конференции перед стартом в Кубке Гагарина рассказал о соотношении сил в противостоянии с магнитогорским «Металлургом» и поделился тем, чему уделяли внимание на тренировках, передает корреспондент Vesti.kz.

В сезонной серии впереди российская команда, которая выиграла три матча из четырех, а в плей-офф имеет преимущество своей площадки за счет более высокой позиции в таблице конференции.

«Мы не перестраивали нашу работу на тренировках. Единственное, несколько компонентов: позиционная оборона, выходы из зоны. На это обратили внимание. Не скажу, что это мой стиль (о формировании состава. — Прим. ред.). Кто-то хуже чувствует. В игре выпадает. Поэтому мы меняем. Основной состав совсем другой будет. Выводы сделали, ведь игры были напряженные. Шайба в шайбу. Не хватило концентрации, дисциплины и, самое главное, терпения. Тем более, в матче плей-офф… Кто кого перетерпит. Акцентируем на этом внимание. Мне кажется, игры плей-офф, что на выезде, что дома… Конечно, хотелось бы домашними матчами начинать, но на выезде мы тоже неплохо играем. Даже у нас преимущество будет», — подытожил Михайлис.

Добавим, что матчи первого круга Кубка Гагарина между «Барысом» и «Металлургом» стартуют завтра, 2 марта, в Магнитогорске. Казахстанский клуб в последний игровой день регулярного чемпионата проиграл омскому «Авангарду», но финишировал на шестом месте в конференции.

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