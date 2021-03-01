Яшкин признан лучшим нападающим февраля в Континентальной хоккейной лиге

Вместе с командой чех одержал в феврале восемь побед в девяти матчах, набрав 13 (семь голов + шесть передач) очков. Общий показатель полезности составил «+6».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eace443a1a2c506b4818" data-vnd="eace443a1a2c506b4818" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eace443a1a2c506b4818" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ларс Юханссон из ЦСКА признан лучшим голкипером месяца. Вместе с командой он выиграл все шесть встреч в феврале, в трех из которых отыграл «на ноль». В сумме он отразил 155 бросков (96,13%).

Лучшим защитником стал Ник Бэйлен из челябинского «Трактора», в активе которого 11 (7+4) очков. В матчах с ЦСКА (2:1) и магнитогорским «Металлургом» (4:3 ОТ) его голы стали победными, в игре с минским «Динамо» он забросил две шайбы.

Новичком месяца стал Клим Костин из омского «Авангарда». 21-летний нападающий набрал 9 (4+5) очков, забросив победную шайбу в игре с нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ).