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13:43 (мск), источник: ТАСС

Яшкин признан лучшим нападающим февраля в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 1 марта. Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом прошедшего месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Вместе с командой чех одержал в феврале восемь побед в девяти матчах, набрав 13 (семь голов + шесть передач) очков. Общий показатель полезности составил «+6».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ларс Юханссон из ЦСКА признан лучшим голкипером месяца. Вместе с командой он выиграл все шесть встреч в феврале, в трех из которых отыграл «на ноль». В сумме он отразил 155 бросков (96,13%).

Лучшим защитником стал Ник Бэйлен из челябинского «Трактора», в активе которого 11 (7+4) очков. В матчах с ЦСКА (2:1) и магнитогорским «Металлургом» (4:3 ОТ) его голы стали победными, в игре с минским «Динамо» он забросил две шайбы.

Новичком месяца стал Клим Костин из омского «Авангарда». 21-летний нападающий набрал 9 (4+5) очков, забросив победную шайбу в игре с нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ).

Регулярный чемпионат завершился 27 февраля. Первые матчи плей-офф пройдут 2 марта.

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