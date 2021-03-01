Два лидера под вопросом, или какой сюрприз готовит «Барыс» на игры с «Металлургом» в Кубке Гагарина

Форвард «Барыса» и сборной Казахстана Кертис Волк пропустил открытую тренировку клуба перед стартом противостояния в Кубке Гагарина с магнитогорским «Металлургом». Параллельно к занятиям вернулись два других игрока, которые прежде числились травмированными.

Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Возвращение на лед финского голкипера Йони Ортио ранее анонсировал главный тренер команды Юрий Михайлис. А серию начнет в воротах Хенрик Карлссон. Тренировался вместе с одноклубниками и защитник Джесси Блэкер. Место Волка, о «проблемах» которого в клубе должны сообщить в ближайшее время, в атакующей тройке занял Антон Сагадеев.

Хоккей КХЛ 2020-2021 1/4 финала конференций, 2.03.2021, 17:00 Металлург Мг - Барыс -

Состав «Барыса» на открытой тренировке:

«синие»: Алексей Маклюков — Даррен Диц, Кирилл Панюков — Фил Варон — Мэтт Фрэттин;.

«желтые»: Валерий Орехов — Алекс Линтуниеми, Никита Михайлис — Антон Сагадеев — Якоб Лилья;.

«белые»: Самат Данияр — Диллон Хетерингтон, Роман Старченко — Дмитрий Гурков — Алихан Асетов;.

«красные»: Егор Шалапов — Джесси Блэкер, Павел Акользин — Аркадий Шестаков — Дмитрий Шевченко;.

«черные»: Егор Петухов — Линус Виделль — Максим Мусоров.

Ранее Михайлис рассказал об изменениях в составе: возможно, что на скамейке запасных первый матч начнет шведский форвард Линус Виделль, который тренировался в «черном» игровом свитере.