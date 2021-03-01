Два лидера под вопросом, или какой сюрприз готовит «Барыс» на игры с «Металлургом» в Кубке Гагарина
Противостояние клубов начнется в Магнитогорске.
Противостояние клубов начнется в Магнитогорске.
Форвард «Барыса» и сборной Казахстана Кертис Волк пропустил открытую тренировку клуба перед стартом противостояния в Кубке Гагарина с магнитогорским «Металлургом». Параллельно к занятиям вернулись два других игрока, которые прежде числились травмированными.
Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Возвращение на лед финского голкипера Йони Ортио ранее анонсировал главный тренер команды Юрий Михайлис. А серию начнет в воротах Хенрик Карлссон. Тренировался вместе с одноклубниками и защитник Джесси Блэкер. Место Волка, о «проблемах» которого в клубе должны сообщить в ближайшее время, в атакующей тройке занял Антон Сагадеев.
Состав «Барыса» на открытой тренировке:
«синие»: Алексей Маклюков — Даррен Диц, Кирилл Панюков — Фил Варон — Мэтт Фрэттин;.
«желтые»: Валерий Орехов — Алекс Линтуниеми, Никита Михайлис — Антон Сагадеев — Якоб Лилья;.
«белые»: Самат Данияр — Диллон Хетерингтон, Роман Старченко — Дмитрий Гурков — Алихан Асетов;.
«красные»: Егор Шалапов — Джесси Блэкер, Павел Акользин — Аркадий Шестаков — Дмитрий Шевченко;.
«черные»: Егор Петухов — Линус Виделль — Максим Мусоров.
Ранее Михайлис рассказал об изменениях в составе: возможно, что на скамейке запасных первый матч начнет шведский форвард Линус Виделль, который тренировался в «черном» игровом свитере.
Добавим, что матчи первого круга Кубка Гагарина между «Барысом» и «Металлургом» стартуют завтра, 2 марта, в Магнитогорске. Ранее о соотношении сторон высказались защитник Даррен Диц и форвард Роман Старченко. Юрий Михайлис назвал преимущество своего клуба в борьбе с россиянами.