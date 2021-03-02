Ждать ли сенсаций в плей-офф КХЛ. Прогнозы на первый раунд Кубка Гагарина

«Запад»

ЦСКА (1) — «Спартак» (8)

ЦСКА завоевал Кубок Континента, обыграв на выезде «Ак Барс» (1:0), и заходит в плей-офф главным фаворитом турнира. В первом раунде армейцам предстоит дерби со «Спартаком», но у красно-белых шансов очень мало. Регулярку они прошли крайне неуверенно, и только то, что расклеился «Витязь», позволило им забронировать место в восьмерке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CL1zLi2l_1I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CL1zLi2l_1I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CL1zLi2l_1I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды Олега Знарка ни разу не проигрывали серию плей-офф 0−4 или 1−4, но в этот раз будет очень сложно выиграть больше одного матча. ЦСКА можно назвать командой без слабых мест, а у «Спартака» слишком многое завязано на лидерах.

Матчи пройдут 3, 5, 7, 9 и, если потребуется, 11, 13 и 15 марта

Прогноз «СЭ»: 4−1.

СКА (2) — «Динамо» Мн (7)

В отличие от прошлых сезонов, СКА сложно назвать фаворитом даже в своей конференции. Более того, «Динамо» и «Локомотив» даже боролись за третье место на «Западе», чтобы во втором раунде попасть именно на петербуржцев.

Сыгранных троек у армейцев нет, состав постоянно меняется, нет определенности с основным вратарем и ударной тройки. Это не преграда для того, чтобы пройти «Динамо» из Минска, но с одноименной командой из Москвы могут возникнуть большие проблемы.

Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12 и 14 марта

Прогноз «СЭ»: 4−1.

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«Динамо» М (3) — «Северсталь» (6)

«Северсталь» удивила многих в этом сезоне — команда с небольшим бюджетом и не самым сильным составом уверенно попала в плей-офф и финишировала выше «Спартака» и минского «Динамо», которые тратят существенно больше. Забавно, что команда Андрея Разина набрала очков больше, чем «Автомобилист», из которого тренера уволили за неудовлетворительные результаты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLzZxP7iBY_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLzZxP7iBY_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLzZxP7iBY_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, на равных бороться с «Динамо» будет очень сложно — команда, в которой есть Шипачев и Яшкин, может выиграть любой матч. Но и просто москвичам точно не будет. Из минусов «Северстали» — не всегда уверенная игра основного вратаря Подъяпольского, у «Динамо» же есть опытнейший Еременко.

Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12 и 14 марта

Прогноз «СЭ»: 4−2.

«Локомотив» (4) — «Йокерит» (5)

Финский клуб из-за непростой ситуации с коронавирусными ограничениями проведет все матчи плей-офф на выезде. Но и без этого шансы «Йокерита» в этой паре были небольшими, хоть в регулярке они и выиграли у «Локомотива» три матча из четырех. Ярославцы — вторые в лиге по количеству пропущенных шайб после ЦСКА, а «Йокерит» играет в атаке очень нестабильно.

Андрей Скабелка построил в Ярославле типичную для себя команду — «Локомотив» очень грамотно играет в своей зоне и хорошо действует на контратаках. У ярославцев очень ровный состав — сложно даже выделить какое-то звено. Опасности тут можно ожидать от любого.

Матчи пройдут 3, 5, 7, 9 и, если потребуется, 11, 13 и 15 марта

Прогноз «СЭ»: 4−1.

«Восток»

«Ак Барс» (1) — «Торпедо» (8)

«Торпедо» стало одним из главных открытий регулярного чемпионата, показывая яркий и атакующий хоккей. Впрочем, главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски за три сезона во главе команды приучил всех к этому. В нынешнем сезоне ему удалось раскрыть настоящую звезду — Дамир Жафяров стал третьим бомбардиром регулярки, набрав 61 (21+40) очко. С ним в тройке раскрылся и проспект «Сан-Хосе» Иван Чехович, отданный в «Торпедо» в аренду до конца сезона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CL1o9gLl5w0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CL1o9gLl5w0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CL1o9gLl5w0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Неудачно сыграв после перерыва на февральский этап Евротура, торпедовцы остались на восьмом месте и попали на главного фаворита Восточной конференции — «Ак Барс». С казанцами им придется очень тяжело. В регулярке «Торпедо» выиграло первый матч (4:2), но после этого «Ак Барс» был сильнее трижды. А когда Немировски решил сыграть от обороны, казанцы спокойно победили 2:0. Вот и в плей-офф Квартальнов должен уверенно пройти первый раунд.

Матчи пройдут 3, 5, 7, 9 и, если потребуется, 11, 13 и 15 марта

Прогноз «СЭ»: 4−0.

«Авангард» (2) — «Автомобилист» (7)

«Автомобилист» проиграл 9 из последних 13 матчей и вообще производит ужасное впечатление. Не выручает основной вратарь Коварж, инертны легионеры, а без Дацюка рушится вся игра в атаке. Вряд ли клуб, который с трудом влез под потолок зарплат, может так проваливаться. Пока можно сказать, что адаптация тренера Билла Питерса в КХЛ затянулась, и в серии с «Авангардом» ловить ему нечего.

На руку екатеринбуржцам может оказаться нестабильность их соперника, но «Авангард» может только за счет мастерства легко пройти первый раунд. Вернулся в состав Илья Ковальчук, и, даже несмотря на травму лучшего бомбардира омичей Рида Буше, у «Авангарда» хватает игроков, способных тащить команду за собой.

Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12 и 14 марта

Прогноз «СЭ»: 4−0.

«Металлург» (3) — «Барыс» (6)

Здесь фавориту точно не будет легко — у «Барыса» есть лучший атакующий защитник КХЛ Даррен Диц, качественные легионеры и вратарь Карлссон, который в 37 лет выдает лучший сезон в лиге. Преимущество «Магнитки» в подборе игроков должно сказаться, но всухую серию выиграть им вряд ли удастся.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CL1RyF7FjV-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CL1RyF7FjV-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CL1RyF7FjV-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В целом же магнитогорцы видятся главным конкурентом «Ак Барса» на «Востоке». У «Магнитки» очень опытный состав: лидеры команды Чибисов, Яковлев, Прохоркин, Плотников, Бек, Расмуссен далеко не ветераны и находятся в отличной форме. Роль Сергея Мозякина в «Магнитке» все меньше, но в плей-офф наличие такого игрока должно пойти на пользу.

Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12 и 14 марта

Прогноз «СЭ»: 4−2.

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«Салават Юлаев» (4) — «Трактор» (5)

Серия, угадать исход которой очень сложно. У «Салавата» мощнейшая легионерская тройка с Теему Хартикайненом, но в остальном преимуществ над челябинцами у команды нет. При этом уфимцы очень не хотели снова встречаться с «Трактором» Анвара Гатиятулина, который три года назад выбил «Салават» с Умарком во втором раунде. Челябинцы играют в оборонительный и очень дисциплинированный хоккей, и забить им очень сложно.

Хватает у серии и индивидуальных интриг. Состоится ли еще одна битва Алексея Семенова и Олега Евенко? Не поторопился ли «Салават» с продлением контракта с главным тренером Томи Лямся? И справится ли ученик Эркки Вестерлунда с тренером, который выбил «Салават» три года назад? Оживет ли в плей-офф шведский форвард челябинцев Понтус Оберг? Седьмой матч в этой серии более реалистичен, чем в остальных.

Матчи пройдут 3, 5, 7, 9 и, если потребуется, 11, 13 и 15 марта

Прогноз «СЭ»: 3−4.