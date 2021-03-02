Ждать ли сенсаций в плей-офф КХЛ. Прогнозы на первый раунд Кубка Гагарина
Разбор пар четвертьфиналов конференций «Спартак» — ЦСКА, «Салават Юлаев» — «Трактор» и других противостояний.
Разбор пар четвертьфиналов конференций «Спартак» — ЦСКА, «Салават Юлаев» — «Трактор» и других противостояний.
ЦСКА завоевал Кубок Континента, обыграв на выезде «Ак Барс» (1:0), и заходит в
Команды Олега Знарка ни разу не проигрывали серию
Матчи пройдут 3, 5, 7, 9 и, если потребуется, 11, 13 и 15 марта
Прогноз «СЭ»: 4−1.
В отличие от прошлых сезонов, СКА сложно назвать фаворитом даже в своей конференции. Более того, «Динамо» и «Локомотив» даже боролись за третье место на «Западе», чтобы во втором раунде попасть именно на петербуржцев.
Сыгранных троек у армейцев нет, состав постоянно меняется, нет определенности с основным вратарем и ударной тройки. Это не преграда для того, чтобы пройти «Динамо» из Минска, но с одноименной командой из Москвы могут возникнуть большие проблемы.
Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12 и 14 марта
Прогноз «СЭ»: 4−1.
«Северсталь» удивила многих в этом сезоне — команда с небольшим бюджетом и не самым сильным составом уверенно попала в
Конечно, на равных бороться с «Динамо» будет очень сложно — команда, в которой есть Шипачев и Яшкин, может выиграть любой матч. Но и просто москвичам точно не будет. Из минусов «Северстали» — не всегда уверенная игра основного вратаря Подъяпольского, у «Динамо» же есть опытнейший Еременко.
Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12 и 14 марта
Прогноз «СЭ»: 4−2.
Финский клуб
Андрей Скабелка построил в Ярославле типичную для себя команду — «Локомотив» очень грамотно играет в своей зоне и хорошо действует на контратаках. У ярославцев очень ровный состав — сложно даже выделить
Матчи пройдут 3, 5, 7, 9 и, если потребуется, 11, 13 и 15 марта
Прогноз «СЭ»: 4−1.
«Торпедо» стало одним из главных открытий регулярного чемпионата, показывая яркий и атакующий хоккей. Впрочем, главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски за три сезона во главе команды приучил всех к этому. В нынешнем сезоне ему удалось раскрыть настоящую звезду — Дамир Жафяров стал третьим бомбардиром регулярки, набрав 61 (21+40) очко. С ним в тройке раскрылся и проспект «Сан-Хосе» Иван Чехович, отданный в «Торпедо» в аренду до конца сезона.
Неудачно сыграв после перерыва на февральский этап Евротура, торпедовцы остались на восьмом месте и попали на главного фаворита Восточной конференции — «Ак Барс». С казанцами им придется очень тяжело. В регулярке «Торпедо» выиграло первый матч (4:2), но после этого «Ак Барс» был сильнее трижды. А когда Немировски решил сыграть от обороны, казанцы спокойно победили 2:0. Вот и в
Матчи пройдут 3, 5, 7, 9 и, если потребуется, 11, 13 и 15 марта
Прогноз «СЭ»: 4−0.
«Автомобилист» проиграл 9 из последних 13 матчей и вообще производит ужасное впечатление. Не выручает основной вратарь Коварж, инертны легионеры, а без Дацюка рушится вся игра в атаке. Вряд ли клуб, который с трудом влез под потолок зарплат, может так проваливаться. Пока можно сказать, что адаптация тренера Билла Питерса в КХЛ затянулась, и в серии с «Авангардом» ловить ему нечего.
На руку екатеринбуржцам может оказаться нестабильность их соперника, но «Авангард» может только за счет мастерства легко пройти первый раунд. Вернулся в состав Илья Ковальчук, и, даже несмотря на травму лучшего бомбардира омичей Рида Буше, у «Авангарда» хватает игроков, способных тащить команду за собой.
Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12 и 14 марта
Прогноз «СЭ»: 4−0.
Здесь фавориту точно не будет легко — у «Барыса» есть лучший атакующий защитник КХЛ Даррен Диц, качественные легионеры и вратарь Карлссон, который в 37 лет выдает лучший сезон в лиге. Преимущество «Магнитки» в подборе игроков должно сказаться, но всухую серию выиграть им вряд ли удастся.
В целом же магнитогорцы видятся главным конкурентом «Ак Барса» на «Востоке». У «Магнитки» очень опытный состав: лидеры команды Чибисов, Яковлев, Прохоркин, Плотников, Бек, Расмуссен далеко не ветераны и находятся в отличной форме. Роль Сергея Мозякина в «Магнитке» все меньше, но в
Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12 и 14 марта
Прогноз «СЭ»: 4−2.
Серия, угадать исход которой очень сложно. У «Салавата» мощнейшая легионерская тройка с Теему Хартикайненом, но в остальном преимуществ над челябинцами у команды нет. При этом уфимцы очень не хотели снова встречаться с «Трактором» Анвара Гатиятулина, который три года назад выбил «Салават» с Умарком во втором раунде. Челябинцы играют в оборонительный и очень дисциплинированный хоккей, и забить им очень сложно.
Хватает у серии и индивидуальных интриг. Состоится ли еще одна битва Алексея Семенова и Олега Евенко? Не поторопился ли «Салават» с продлением контракта с главным тренером Томи Лямся? И справится ли ученик Эркки Вестерлунда с тренером, который выбил «Салават» три года назад? Оживет ли в
Матчи пройдут 3, 5, 7, 9 и, если потребуется, 11, 13 и 15 марта
Прогноз «СЭ»: 3−4.
Артур Хайруллин