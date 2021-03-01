«Барыс» потерял Кертиса Волка перед стартом в плей-офф КХЛ

В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунем» 25 февраля форвад сборной Казахстана получил повреждение. Он пропустит ближайшие матчи команды.

В нынешнем сезоне Волк сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 59 из 60 возможных матчей, пропустив последнюю игру с «Авангардом». Он набрал 29 (9+20) баллов.