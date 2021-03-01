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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерял Кертиса Волка перед стартом в плей-офф КХЛ

Нападающий «Барыса» Кертис Волк переведен в список травмированных, сообщается на сайте клуба.

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В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунем» 25 февраля форвад сборной Казахстана получил повреждение. Он пропустит ближайшие матчи команды.

В нынешнем сезоне Волк сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 59 из 60 возможных матчей, пропустив последнюю игру с «Авангардом». Он набрал 29 (9+20) баллов.

Напомним, что уже завтра, 2 марта, «Барыс» стартует в плей-офф КХЛ. В первом круге казахстанская команда сыграет с магнитогорским «Металлургом». Первые два матча пройдут на выезде.

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