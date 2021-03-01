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20:32 (мск), источник: БЕЛТА

Матчи плей-офф КХЛ в Минске смогут посещать до 12 тыс. зрителей

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время матчей плей-офф чемпионата КХЛ столичная «Минск-Арена» во время игр «Динамо» будет заполняться на 80%. Такая информация размещена на официальном сайте белорусского клуба, сообщает БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Таким образом, на играх серии первого раунда Кубка Гагарина между «Динамо» и СКА может присутствовать до 12 тыс. зрителей. Во время регулярного чемпионата болельщиками заполнялась лишь половина нижней чаши арены (около 30% от общей вместимости).

По итогам регулярного чемпионата белорусский клуб расположился на 7-м месте турнирной таблицы Западной конференции, заняв 4-е место в дивизионе Тарасова.

Матчи серии с СКА (Санкт-Петербург) пройдут 2, 4, 6 и 8 марта, а если потребуется, то 10, 12 и 14 марта.

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