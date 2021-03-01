Матчи плей-офф КХЛ в Минске смогут посещать до 12 тыс. зрителей

Таким образом, на играх серии первого раунда Кубка Гагарина между «Динамо» и СКА может присутствовать до 12 тыс. зрителей. Во время регулярного чемпионата болельщиками заполнялась лишь половина нижней чаши арены (около 30% от общей вместимости).