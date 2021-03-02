Ковальчук против Дацюка, Знарок против Никитина: в КХЛ стартует плей-офф
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Четырьмя матчами во вторник начинается тринадцатый розыгрыш
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Четырьмя матчами во вторник начинается тринадцатый розыгрыш
На Востоке первые игры пройдут в Магнитогорске, где «Металлург» примет «Барыс» из
В среду пройдут первые матчи в других четырех сериях первого раунда: «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород), «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск), ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки).
Победитель регулярного чемпионата ЦСКА начнет защиту титула (год назад обладатель Кубка Гагарина определен не был) серией против московского «Спартака». Команда Олега Знарка стала последним участником
Пути двух столичных клубов в
«У нас очень классные отношения с Олегом Валерьевичем Знарком, я благодарен ему, он много сделал для меня, многому научил. Есть взаимное уважение, но на льду мы соперники. Конечно, интересно против таких титулованных и маститых тренеров выходить. Это честь для меня. И там целая тренерская команда ведь, не только Знарок», — сказал Никитин.
Возглавляемый ныне давним товарищем Знарка Валерием Брагиным СКА откроет весну серией против минского «Динамо», пробившегося в
Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат, одержав 11 побед в 12 матчах (единственное поражение при этом потерпев по буллитам). Второй год подряд капитан команды Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром, а Дмитрий Яшкин — лучшим снайпером. Чех при этом переписал державшийся 50 лет рекорд Александра Мальцева по голам за сезон (38 против 37). Лучший сезон за последние несколько лет провел голкипер Александр Еременко, заняв первое место в лиге по проценту отраженных бросков (93,6).
Лидеры «Динамо» Шипачев и Кагарлицкий — воспитанники череповецкого хоккея, и
Второй сезон подряд в первом раунде
Победитель Восточной конференции казанский «Ак Барс» начнет поход за четвертым Кубком Гагарина серией против «Торпедо». Нижегородцы попали в
Самой яркой вывеской первого раунда можно признать серию «Авангарда» и «Автомобилиста»: Боб Хартли против Билла Питерса, Илья Ковальчук против Дацюка. Если бы еще переехавший в декабре из Балашихи в Екатеринбург форвард Сергей Шумаков не выбыл из строя до конца сезона. «Автомобилист» провел худший за последние годы регулярный чемпионат, и в серии с «Авангардом» (пусть даже играющего без ряда травмированных форвардов) может рассчитывать разве что на чудесное преображение и выдающуюся игру вратаря Якуба Коваржа.
«Мне ни на секунду не интересно, что у “Автомобилиста” тоже канадский тренер. Я два года назад тренировал против Билла (Зинэтулы Билялетдинова — ред.) и теперь против Билла. Если серьезно, в мире слишком много ненужного расизма. Национальность здесь не имеет значения, не так важно, откуда мы с Питерсом», — сказал Хартли.
Магнитогорский «Металлург» год спустя вновь встретится в
Наконец, «Салават Юлаев», выдавший в