Ковальчук против Дацюка, Знарок против Никитина: в КХЛ стартует плей-офф

На Востоке первые игры пройдут в Магнитогорске, где «Металлург» примет «Барыс» из Нур-Султана, и подмосковной Балашихе, где омский «Авангард» сыграет против «Автомобилиста» (Екатеринбург). В Западной конференции СКА в Санкт-Петербурге начнет серию против минского «Динамо», а московское «Динамо» примет на своей площадке череповецкую «Северсталь».

В среду пройдут первые матчи в других четырех сериях первого раунда: «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород), «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск), ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки).

Хоккей КХЛ 2020-2021 1/4 финала конференций, 3.03.2021, 19:30 ЦСКА - Спартак -

Запад: столичное дерби и полностью ярославская серия

Победитель регулярного чемпионата ЦСКА начнет защиту титула (год назад обладатель Кубка Гагарина определен не был) серией против московского «Спартака». Команда Олега Знарка стала последним участником плей-офф, взяв верх в борьбе с подмосковным «Витязем». Последний месяц «регулярки» исправлять ситуацию Знарку на тренерской лавке «красно-белых» помогал генеральный менеджер Алексей Жамнов.

Пути двух столичных клубов в плей-офф ранее пересекались только один раз: в 2018 году армейцы обыграли «Спартак» со счетом 4−0. Чемпионы Пхенчхана тренеры Знарок и Игорь Никитин в плей-офф встречались один раз в том же 2018 году. Тогда в финале Запада ЦСКА одержал победу над СКА, после чего Знарок покинул систему клуба из Санкт-Петербурга и ФХР.

«У нас очень классные отношения с Олегом Валерьевичем Знарком, я благодарен ему, он много сделал для меня, многому научил. Есть взаимное уважение, но на льду мы соперники. Конечно, интересно против таких титулованных и маститых тренеров выходить. Это честь для меня. И там целая тренерская команда ведь, не только Знарок», — сказал Никитин.

Хоккей КХЛ 2020-2021 1/4 финала конференций, 2.03.2021, 19:30 СКА - Динамо Мн -

Возглавляемый ныне давним товарищем Знарка Валерием Брагиным СКА откроет весну серией против минского «Динамо», пробившегося в плей-офф впервые с 2017 года. Ярко начавший сезон белорусский клуб концовку первого этапа провел менее успешно, опустившись в итоге до седьмого места. В последний день «регулярки» СКА обыграл «Динамо» в Санкт-Петербурге со счетом 4:2.

Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат, одержав 11 побед в 12 матчах (единственное поражение при этом потерпев по буллитам). Второй год подряд капитан команды Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром, а Дмитрий Яшкин — лучшим снайпером. Чех при этом переписал державшийся 50 лет рекорд Александра Мальцева по голам за сезон (38 против 37). Лучший сезон за последние несколько лет провел голкипер Александр Еременко, заняв первое место в лиге по проценту отраженных бросков (93,6).

Хоккей КХЛ 2020-2021 1/4 финала конференций, 2.03.2021, 19:30 ХК Динамо - Северсталь -

Лидеры «Динамо» Шипачев и Кагарлицкий — воспитанники череповецкого хоккея, и по-прежнему остаются лучшими бомбардирами «Северстали» в истории КХЛ. Череповецкий клуб сыграет в плей-офф только второй раз за последние восемь сезонов. Последняя победа «Северстали» в матче плей-офф датирована 2013 годом, когда командой руководил Андрей Назаров.

Второй сезон подряд в первом раунде плей-офф встретятся ярославский «Локомотив» и финский «Йокерит». Год назад клуб из Хельсинки добился победы со счетом 4−2. Однако на этот раз «Йокерит» в связи с пандемией и ограничениями на пересечение границ все игры в плей-офф проведет на площадке соперника. Ярославский клуб, как ожидается, проведет первый раунд без ведущего центрфорварда Антона Ландера, внесенного в список травмированных до 16 марта.

Хоккей КХЛ 2020-2021 1/4 финала конференций, 3.03.2021, 19:30 Ак Барс - Торпедо НН -

Восток: встреча канадских тренеров и возвращение «Трактора» в плей-офф

Победитель Восточной конференции казанский «Ак Барс» начнет поход за четвертым Кубком Гагарина серией против «Торпедо». Нижегородцы попали в плей-офф восьмой раз подряд (всего — в десятый), но лишь дважды команда проходила стадию первого раунда.

Самой яркой вывеской первого раунда можно признать серию «Авангарда» и «Автомобилиста»: Боб Хартли против Билла Питерса, Илья Ковальчук против Дацюка. Если бы еще переехавший в декабре из Балашихи в Екатеринбург форвард Сергей Шумаков не выбыл из строя до конца сезона. «Автомобилист» провел худший за последние годы регулярный чемпионат, и в серии с «Авангардом» (пусть даже играющего без ряда травмированных форвардов) может рассчитывать разве что на чудесное преображение и выдающуюся игру вратаря Якуба Коваржа.

Хоккей КХЛ 2020-2021 1/4 финала конференций, 2.03.2021, 19:30 Авангард - Автомобилист -

«Мне ни на секунду не интересно, что у “Автомобилиста” тоже канадский тренер. Я два года назад тренировал против Билла (Зинэтулы Билялетдинова — ред.) и теперь против Билла. Если серьезно, в мире слишком много ненужного расизма. Национальность здесь не имеет значения, не так важно, откуда мы с Питерсом», — сказал Хартли.

Магнитогорский «Металлург» год спустя вновь встретится в плей-офф с «Барысом». В прошлом сезоне команда Андрея Скабелки (ныне тренирующего «Локомотив») уверенно расправилась с завалившими сезон магнитогорцами (4−1). На этот раз шансы ставшего третьим на Востоке «Металлурга» выглядит куда более серьезными.