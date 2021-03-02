«Барыс» вел 3:1, но крупно проиграл «Металлургу» в первом матче плей-офф КХЛ
Сегодня, 2 марта, ХК «Барыс» стартовал в
Сегодня, 2 марта, ХК «Барыс» стартовал в
Стартовый матч серии прошел на выезде и завершился поражением подопечных Юрия Михайлиса со счетом 4:7, причем по ходу встречи они вели 3:1.
«Барыс» пропустил первым уже на 37-й секунде. Отличился Егор Коробкин, которому ассистировал 25-летний форвард Семен Кошелев — воспитанник
Сравнял счет Кирилл Панюков, который на шестой минуте реализовал пас от Валерия Орехова.
На 14-й минуте уже сам Панюков выступил в роли ассистента, отдав голевую передачу на Романа Старченко при игре пять на три — 2:1.
А на 17-й минуте Панюков набрал свое третье очко за матч, на этот раз он отдал шайбу капитану Даррену Дицу, также при игре в большинстве, который сделал 3:1. После этого гола «Магнитка» решила сменить кипера, и вместо Василия Кошечкина место в воротах занял Юхо Олкинуора.
Едва команды вышли на лед после первого перерыва, хоккеисты «Магнитки» принялись атаковать ворота Хенрика Карллсона, и это увенчалось успехом. Егор Яковлев сократил отставание до минимума.
А на 27-й минуте Сергей Мозякин лишил «Барыс» преимущества, вернув ничью на табло и сделав 3:3.
А на 29-й минуте Кошелев снова отдал пас на этот раз Николаю Голдобину, который вывел «Магнитку» вперед — 4:3.
На 34-й минуте Голдобин оформил дубль после удаления Диллона Хетерингтона за задержку соперника клюшкой и увеличил отрыв хозяев, сделав 5:3.
Но «Барыс» не сдавался, и на 37-й минуте уже Фил Варон реализовал большинство, сократив отставание до минимума. Голевую передачу записали на Карлссона — уже вторую в этом сезоне. Также в ассистентах Диц.
В середине третьего периода «Металлург» забросил гостям еще две шайбы. Причем седьмую уже пропустил вернувшийся после травмы Йони Ортио, которого на остаток матча поставили в ворота вместе Карлссона.
За две минуты до окончания матча Дмитрий Шевченко отправил в ворота «Магнитки» пятую шайбу, но она не была засчитана.
Следующий матч пройдет снова в Магнитогорске. Он состоится 4 марта. Затем команды переедут в