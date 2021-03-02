«Это только один бой». Михайлис разобрал причину поражения «Барыса» от «Металлурга»

«Ребята очень хорошо сегодня играли, самоотдача была на уровне, в первом периоде были нацеленность на ворот, агрессия. Во втором, наверное, сумбур, потеря концентрации помогли завладеть сопернику инициативой. Это только один бой, будем биться дальше, продолжать сражаться, в каждой игре будем выкладываться по полной», — цитирует Михайлиса сайт казахстанского клуба.
Напомним, «Барыс» в гостях проиграл «Магнитке» со счетом 7:4, при этом по ходу матча он вел 3:1. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 4 марта. Серия продлится до четырех побед.