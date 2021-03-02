Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
74
Хоккей. НХЛ
3.03
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.03
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.03
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
3.03
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
3.03
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
20:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Это только один бой». Михайлис разобрал причину поражения «Барыса» от «Металлурга»

Главный тренер ХК «Барыс» Юрий Михайлис отметил, что его команда не собирается сдаваться после первого поражения от «Металлурга» и будет биться дальше. Он прокомментировал на пресс-конференции игру, которая стала результативной для обеих команд.

Наверх

«Ребята очень хорошо сегодня играли, самоотдача была на уровне, в первом периоде были нацеленность на ворот, агрессия. Во втором, наверное, сумбур, потеря концентрации помогли завладеть сопернику инициативой. Это только один бой, будем биться дальше, продолжать сражаться, в каждой игре будем выкладываться по полной», — цитирует Михайлиса сайт казахстанского клуба.

Напомним, «Барыс» в гостях проиграл «Магнитке» со счетом 7:4, при этом по ходу матча он вел 3:1. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 4 марта. Серия продлится до четырех побед.

Металлург Мг
7:4
1:3, 4:1, 2:0
Барыс
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Ждать ли сенсаций. Прогнозы на первый раунд Кубка Гагарина
Олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко отстранили из-за допинга
«Все расстроены»: Губерниев — о результате российских лыжниц
Квят высказался о подписании контракта с командой «Формулы-1»
Игорь Черевченко вернулся к руководству «Химками»
Алина Загитова рассказала, как сдала первую сессию
Российский биатлонист выиграл бронзу в спринте на юниорском ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь