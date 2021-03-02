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22:35 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Северсталь» в матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Москве на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 1:0.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбу забросил лучший снайпер регулярного чемпионата Дмитрий Яшкин (23-я минута).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет также в Москве 4 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала «Северсталь» (3:2, по буллитам), в другом — «Динамо» (5:2). В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. «Динамо» лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), московский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). «Северсталь» пять раз выходила в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2020/21), высшим достижением команды из Череповца является выход во второй раунд.

ХК Динамо
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Северсталь
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