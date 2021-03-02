Московское «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Северсталь» в матче плей-офф КХЛ

Шайбу забросил лучший снайпер регулярного чемпионата Дмитрий Яшкин (23-я минута).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет также в Москве 4 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала «Северсталь» (3:2, по буллитам), в другом — «Динамо» (5:2). В плей-офф команды встретились в первый раз.