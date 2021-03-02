Московское «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Северсталь» в матче плей-офф КХЛ
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в первом матче серии первого раунда
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в первом матче серии первого раунда
Шайбу забросил лучший снайпер регулярного чемпионата Дмитрий Яшкин (23-я минута).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет также в Москве 4 марта.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержала «Северсталь» (3:2, по буллитам), в другом — «Динамо» (5:2). В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. «Динамо» лишь однажды оставалось вне зоны