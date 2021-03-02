СКА обыграл минское «Динамо» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ
ТАСС, 2 марта. Петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:2 в стартовом матче первого раунда серии
ТАСС, 2 марта. Петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:2 в стартовом матче первого раунда серии
В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (27-я и 28-я минута), Василий Подколзин (33) и Йоонас Кемппайнен (59). У гостей отличились Павел Варфоломеев (5) и Кирилл Воронин (51).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет в
В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом — минское «Динамо» (4:3 ОТ). В
СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны