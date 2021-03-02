СКА обыграл минское «Динамо» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (27-я и 28-я минута), Василий Подколзин (33) и Йоонас Кемппайнен (59). У гостей отличились Павел Варфоломеев (5) и Кирилл Воронин (51).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 4 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом — минское «Динамо» (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.