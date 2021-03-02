«Авангард» с сухим счетом обыграл «Автомобилист» в матче плей-офф КХЛ

Шайбы забросили Сергей Толчинский (7-я минута), Оливер Каски (41) и Кирилл Семенов (44).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет в Балашихе 4 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержал «Авангард» (6:3, 3:1) и в двух — «Автомобилист» (4:3 ОТ, 4:1). В плей-офф команды встретились в первый раз.