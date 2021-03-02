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22:40 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» с сухим счетом обыграл «Автомобилист» в матче плей-офф КХЛ

ТАСС, 2 марта. Омский «Авангард» на своей площадке одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:0 в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч в подмосковной Балашихе прошел в присутствии 1 891 зрителя.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Сергей Толчинский (7-я минута), Оливер Каски (41) и Кирилл Семенов (44).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет в Балашихе 4 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержал «Авангард» (6:3, 3:1) и в двух — «Автомобилист» (4:3 ОТ, 4:1). В плей-офф команды встретились в первый раз.

«Авангард» выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), команда лишь однажды не выходила в плей-офф (2013/14). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12 и 2018/19). «Автомобилист» играет в КХЛ с сезона-2009/10 и четыре раза по итогам регулярного чемпионата оставался за пределами зоны плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2016/17), высшим достижением екатеринбургской команды является выход во второй раунд (2018/19).

Авангард
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Автомобилист
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