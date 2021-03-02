«Авангард» с сухим счетом обыграл «Автомобилист» в матче плей-офф КХЛ
ТАСС, 2 марта. Омский «Авангард» на своей площадке одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:0 в стартовом матче первого раунда серии
ТАСС, 2 марта. Омский «Авангард» на своей площадке одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:0 в стартовом матче первого раунда серии
Шайбы забросили Сергей Толчинский (7-я минута), Оливер Каски (41) и Кирилл Семенов (44).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет в Балашихе 4 марта.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержал «Авангард» (6:3, 3:1) и в двух — «Автомобилист» (4:3 ОТ, 4:1). В
«Авангард» выступает в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), команда лишь однажды не выходила в