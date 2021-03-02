Вудкрофт: «Динамо» Мн ничто не выбило из колеи. Знали, против кого будем играть в серии

«Провели великолепный первый период, несмотря на все заминки, во втором СКА поддавил, в третьем мы проделали отличную работу. К сожалению, этого не хватило, чтобы сравнять счет, но мне понравился бойцовский дух команды, что мы не сдавались, делали много правильных вещей. Сейчас надо отдохнуть, восстановиться, проанализировать игру и понять, чем мы ответим во втором матче. Мне понравилась наша игра сегодня, надо подчистить некоторые моменты, и всё будет нормально.