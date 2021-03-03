Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
02
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Торпедо НН
Все события
Фоторепортажи
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
09:16 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ назвала причины неудачи «Барыса» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила обзор к стартовому матчу «Металлурга» и «Барыса» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев льда.
«Магнитка» и «Барыс» во второй раз подряд сошлись в первом раунде плей-офф. В минувшем сезоне поход за Кубком для «сталеваров» получился непривычно коротким — «Барыс» победил в пяти матчах.

— Никакого дежавю мы не испытываем! — отрезал на открытой тренировке накануне старта серии главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. — Тогда был другой «Барыс» и тем более — другая «Магнитка». Третье место по итогам регулярки? Да, была такая задача, и мы ее выполнили.

Из других тезисов в преддверии старта плей-офф, звучавших в стане «сталеваров»: короткая пауза между финишем «регулярки» и стартом плей-офф, скорее, на руку, параллельно менеджмент готовит трансферы на следующий сезон, а стратегия выбора основного вратаря будет держаться втайне и может меняться от игры к игре.

В регулярном чемпионате соперники встречались четыре раза, и Юхо Олкинуора побеждал чаще — в его активе две победы. Василий Кошечкин один раз выиграл, один раз проиграл. Однако в первом матче серии Воробьев все же сделал ставку на опыт Кошечкина.

В состав «Металлурга» вернулся ряд ключевых игроков: защитники Егор Мартынов и Григорий Дронов, а также форвард Николай Голдобин. Креатив последнего в четвертом звене привел к быстрому голу и заметно пошел на пользу партнерам в целом. Впрочем, гости быстро отошли от взрывного начала хозяев и сумели навязать свой хоккей. Воробьев явно не угадал с вратарем: Кошечкин пропустил две необязательные шайбы, однако замена Василия на Олкинуору взбодрила магнитогорцев. Поначалу у них не клеился розыгрыш большинства; все изменил второй период — хозяева подтянули в том числе и этот компонент, при этом превзойдя гостей и в равных составах.

— Для первого матча довольно неожиданный результат, много голов. Разведка боем прошла результативно. Выбор Кошечкина был мотивирован многими вещами. Думаю, нет смысла обсуждать игру вратарей, — сказал на послематчевой пресс-конференции Воробьев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сталевары» в чемпионате поступательно играли от периода к периоду и в первом матче плей-офф воспользовались этим преимуществом перед «барсами», которые, наоборот, регулярно сдавали к заключительным отрезкам. Камбэк во второй двадцатиминутке позволил хозяевам эмоционально «качнуть» ситуацию в свою пользу. Гостей не сломили четыре гола подряд во втором периоде, но для них это — даже больший «звоночек», чем результат матча. Им необходимо что-то срочно придумывать в ситуации с дальними скамейками во втором отрезке, а также искать резервы на заключительный период — хоккеисты, очевидно, просаживаются, и в кубковых матчах это может быть фатально, тем более, если дело дойдет до овертайма. Еще одна очевидная проблема «Барыса» — отсутствие готового второго вратаря. Ортио после травмы далек от лучшей формы, и гол после первого же броска явно не добавил ему уверенности. Побеждать в плей-офф с одним вратарем — практически нереально.

— Сумбур во втором периоде, потеря концентрации. Соперник завладел инициативой. Мы проиграли бой, но не сражение. Будем выкладываться в каждом следующем матче. Насколько полноценно готов играть Ортио? Счет был такой, проигрывали, потом один гол забили, надеялись вернуться в игру, поэтому его не выпускали. Думаю, он будет готов к следующим матчам, — подвел итог Юрий Михайлис.

Три звезды матча

Если у «Барыса» ожидаемо лучшим стало ударное звено, то у «Металлурга» раскрылась четвертая линия. Николай Голдобин нестандартно сыграл в первом голе, забросил красивую и важную шайбу в равенстве, выведя «Магнитку» в лидеры, а затем блестяще вложился в бросок в большинстве. Вот это дебют в Кубке Гагарина!

Юхо Олкинуора блестяще провел свой первый матч в плей-офф КХЛ. Выйдя на замену при счете 1:3, он зацементировал последний рубеж «Магнитки» и вселил веру в команду, когда это было необходимо.

Кирилл Панюков был одним из самых заметных в составе «Барыса», поучаствовал в трех шайбах, набрав «1+2».

Напомним, что следующий матч пройдет снова в Магнитогорске 4 марта. Затем команды переедут в Нур-Султан, где сыграют 6 и 8 марта. Серия продлится до четырех побед.

Металлург Мг
7:4
1:3, 4:1, 2:0
Барыс
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
СКА стартовал с победы в серии первого раунда Кубка Гагарина
«Манчестер Сити» выиграл 21-й матч подряд
Панарин пропал. За него «Рейнджерс» тянут Бучневич и Шестеркин
«Химки» прервали серию из 17 поражений, вырвав победу у «Реала»
Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить соперника в игре Серии А
«Спортсмены — заложники»: Вяльбе раскритиковала организаторов ЧМ
Олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко отстранили из-за допинга
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь