КХЛ назвала причины неудачи «Барыса» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила обзор к стартовому матчу «Металлурга» и «Барыса» в первом раунде
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила обзор к стартовому матчу «Металлурга» и «Барыса» в первом раунде
Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев льда.
«Магнитка» и «Барыс» во второй раз подряд сошлись в первом раунде
— Никакого дежавю мы не испытываем! — отрезал на открытой тренировке накануне старта серии главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. — Тогда был другой «Барыс» и тем более — другая «Магнитка». Третье место по итогам регулярки? Да, была такая задача, и мы ее выполнили.
Из других тезисов в преддверии старта
В регулярном чемпионате соперники встречались четыре раза, и Юхо Олкинуора побеждал чаще — в его активе две победы. Василий Кошечкин один раз выиграл, один раз проиграл. Однако в первом матче серии Воробьев все же сделал ставку на опыт Кошечкина.
В состав «Металлурга» вернулся ряд ключевых игроков: защитники Егор Мартынов и Григорий Дронов, а также форвард Николай Голдобин. Креатив последнего в четвертом звене привел к быстрому голу и заметно пошел на пользу партнерам в целом. Впрочем, гости быстро отошли от взрывного начала хозяев и сумели навязать свой хоккей. Воробьев явно не угадал с вратарем: Кошечкин пропустил две необязательные шайбы, однако замена Василия на Олкинуору взбодрила магнитогорцев. Поначалу у них не клеился розыгрыш большинства; все изменил второй период — хозяева подтянули в том числе и этот компонент, при этом превзойдя гостей и в равных составах.
— Для первого матча довольно неожиданный результат, много голов. Разведка боем прошла результативно. Выбор Кошечкина был мотивирован многими вещами. Думаю, нет смысла обсуждать игру вратарей, — сказал на послематчевой
«Сталевары» в чемпионате поступательно играли от периода к периоду и в первом матче
— Сумбур во втором периоде, потеря концентрации. Соперник завладел инициативой. Мы проиграли бой, но не сражение. Будем выкладываться в каждом следующем матче. Насколько полноценно готов играть Ортио? Счет был такой, проигрывали, потом один гол забили, надеялись вернуться в игру, поэтому его не выпускали. Думаю, он будет готов к следующим матчам, — подвел итог Юрий Михайлис.
Если у «Барыса» ожидаемо лучшим стало ударное звено, то у «Металлурга» раскрылась четвертая линия. Николай Голдобин нестандартно сыграл в первом голе, забросил красивую и важную шайбу в равенстве, выведя «Магнитку» в лидеры, а затем блестяще вложился в бросок в большинстве. Вот это дебют в Кубке Гагарина!
Юхо Олкинуора блестяще провел свой первый матч в
Кирилл Панюков был одним из самых заметных в составе «Барыса», поучаствовал в трех шайбах, набрав «1+2».
Напомним, что следующий матч пройдет снова в Магнитогорске 4 марта. Затем команды переедут в