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11:13 (мск), источник: Vesti.kz

Такого еще не было, или как «Барыс» с «Металлургом» переписали историю в Кубке Гагарина

Казахстанский клуб «Барыс» не только впервые в истории своего участия в Кубке Гагарина пропустил семь голов, но и ранее не участвовал в матчах с 11 забитыми голами. Некоторые моменты первой дуэли подопечных Юрия Михайлиса с магнитогорским «Металлургом» — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В стартовой игре серии Кубка Гагарина против российской команды «Барыс» проиграл со счетом 4:7 и обновил рекорд. Наивысший результат был в сезоне-2012/2013, когда столичный клуб встречался с челябинским «Трактором». Игры получились тогда очень результативными, а в самом продуктивном команды забили девять голов — 3:6.

Еще несколько раз «Барыс» участвовал во встречах с восемью голами в основное время, а девятая шайба забивалась в дополнительное время. Ни разу прежде в турнире столичный клуб не пропускал семь голов: по шесть шайб «Барысу» забивал не только «Трактор», но и казанский «Ак Барс».

Добавим, что противостояние «Барыса» с «Металлургом» продолжится завтра, 4 марта, когда команды снова встретятся в Магнитогорске. 6 и 8 марта соперники переберутся в Нур-Султан, где продолжится серия до четырех побед.

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Металлург Мг
7:4
1:3, 4:1, 2:0
Барыс
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