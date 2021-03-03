Mastercard подарила болельщикам праздник на завершающей игре регулярного чемпионата КХЛ

Матч получился упорным. «Спартак» быстро повел, благодаря голам Ильи Талалуева и Антона Злобина, и к середине игры удерживал преимущество в две шайбы — 3:1. Но «Витязь» пришел в себя и ответил четырьмя голами подряд. Финальную точку броском в пустые ворота поставил Джастин Дэнфорт — 5:3 в пользу гостей.

На игре присутствовало максимально допустимое сейчас число зрителей — 5 тысяч. В завершение игры был выбран Бесценный Болельщик матча.

Во время матча прошла и сессия медиаклуба традиции «Бесценная Лига». Гостями ложи Mastercard стали спортивные и лайфстайл-журналисты, известные спортсмены и неравнодушные к хоккею селебрити. Среди звездных гостей — чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, хоккеисты Сергей Гимаев-младший и Алексей Копейкин, актеры Денис Никифоров, Макар Запорожский и Сергей Матвиенко, актрисы Татьяна Морозова и Олеся Судзиловская. Также гостями медиаклуба стали победители конкурса «Бесценные моменты», который проходил на сайте традиции «Бесценная Лига».

В перерывах гости медиаклуба «Бесценной Лиги» вместе с представителями игравших клубов обсудили, как складываются отношения с болельщиками в новых условиях, когда разрешили посещение спортивных арен.

С первых же дней работы мы определили для себя главную задачу: на матчах «Спартака» должно быть как можно больше зрителей. В этом сезоне из-за пандемии мы вынуждены ограничивать число болельщиков. Ну, а раньше каждый год «Спартак» устанавливал новые рекорды посещаемости. Сейчас делаем упор на семейную аудиторию — придумываем различные активности в социальных сетях и на арене. И не забываем о фанатском секторе, с которым продолжаем тесно общаться. Владимир Самохин руководитель пресс-службы «Спартака»

Со 2 марта на сайте традиции «Бесценная Лига» стартовала онлайн-битва за звание Бесценного Болельщика серии плей-офф сезона 2020/2021. И самый активный болельщик и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов, разделят Бесценный Трофей на мероприятии в честь закрытия тринадцатого сезона КХЛ.