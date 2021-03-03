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19:30 (мск)

Mastercard подарила болельщикам праздник на завершающей игре регулярного чемпионата КХЛ

На матче «Спартак» — «Витязь», который прошел 27 февраля на арене в Парке Легенд, состоялось световое шоу, поставленное под фирменную мелодию Mastercard «Sonic», для всех любителей хоккея были заготовлены подарки и впервые прямо во время матча был выбран Бесценный Болельщик, который получил специальный приз.

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Матч получился упорным. «Спартак» быстро повел, благодаря голам Ильи Талалуева и Антона Злобина, и к середине игры удерживал преимущество в две шайбы — 3:1. Но «Витязь» пришел в себя и ответил четырьмя голами подряд. Финальную точку броском в пустые ворота поставил Джастин Дэнфорт — 5:3 в пользу гостей.

На игре присутствовало максимально допустимое сейчас число зрителей — 5 тысяч. В завершение игры был выбран Бесценный Болельщик матча.

Во время матча прошла и сессия медиаклуба традиции «Бесценная Лига». Гостями ложи Mastercard стали спортивные и лайфстайл-журналисты, известные спортсмены и неравнодушные к хоккею селебрити. Среди звездных гостей — чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, хоккеисты Сергей Гимаев-младший и Алексей Копейкин, актеры Денис Никифоров, Макар Запорожский и Сергей Матвиенко, актрисы Татьяна Морозова и Олеся Судзиловская. Также гостями медиаклуба стали победители конкурса «Бесценные моменты», который проходил на сайте традиции «Бесценная Лига».

В перерывах гости медиаклуба «Бесценной Лиги» вместе с представителями игравших клубов обсудили, как складываются отношения с болельщиками в новых условиях, когда разрешили посещение спортивных арен.

С первых же дней работы мы определили для себя главную задачу: на матчах «Спартака» должно быть как можно больше зрителей. В этом сезоне из-за пандемии мы вынуждены ограничивать число болельщиков. Ну, а раньше каждый год «Спартак» устанавливал новые рекорды посещаемости. Сейчас делаем упор на семейную аудиторию — придумываем различные активности в социальных сетях и на арене. И не забываем о фанатском секторе, с которым продолжаем тесно общаться.
Владимир Самохин
руководитель пресс-службы «Спартака»

Со 2 марта на сайте традиции «Бесценная Лига» стартовала онлайн-битва за звание Бесценного Болельщика серии плей-офф сезона 2020/2021. И самый активный болельщик и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов, разделят Бесценный Трофей на мероприятии в честь закрытия тринадцатого сезона КХЛ.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения.

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