«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Виталий Кравцов (5-я минута) и Вячеслав Основин (30, 44). У «Салавата Юлаева» отличился Владислав Картаев (6).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Трактора». Следующий матч пройдет в Уфе 5 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 «Трактор» во втором раунде выиграл серию со счетом 4−3.

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