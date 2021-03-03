«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ
ТАСС, 3 марта. Челябинский «Трактор» в гостях одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1 в стартовом матче первого раунда серии
ТАСС, 3 марта. Челябинский «Трактор» в гостях одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1 в стартовом матче первого раунда серии
В составе победителей шайбы забросили Виталий Кравцов (5-я минута) и Вячеслав Основин (30, 44). У «Салавата Юлаева» отличился Владислав Картаев (6).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Трактора». Следующий матч пройдет в Уфе 5 марта.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Салават Юлаев» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны