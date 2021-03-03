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19:26 (мск), источник: ТАСС

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 3 марта. Челябинский «Трактор» в гостях одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1 в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «Уфа-Арене» в присутствии 6318 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Виталий Кравцов (5-я минута) и Вячеслав Основин (30, 44). У «Салавата Юлаева» отличился Владислав Картаев (6).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Трактора». Следующий матч пройдет в Уфе 5 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 «Трактор» во втором раунде выиграл серию со счетом 4−3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Салават Юлаев» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Уфы является обладателем Кубка Гагарина сезона-2010/11. «Трактор» четыре раза оставался за пределами зоны плей-офф (2010/11, 2013/14, 2015/16, 2019/20), высшим достижением челябинской команды является выход в финал Кубка Гагарина (2012/13).

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Салават Юлаев
1:3
1:1, 0:1, 0:1
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