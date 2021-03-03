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20:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» почти обречен в битве с «Металлургом»? Как казахстанцы совершали камбэк в Кубке Гагарина

Четыре раза из десяти выходили во второй круг.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» четыре раза выходил во второй круг Кубка Гагарина, только если начинал серию с победы. Так было и в прошлом сезоне, когда столичные хоккеисты выиграли у «Металлурга» с четырьмя безответными шайбами, но новая дуэль с магнитогорцами началась с поражения. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты в 11 раз начинают борьбу в плей-офф турнира: пять раз «Барыс» начинал с победы, а шесть, как в текущем розыгрыше, проиграли стартовую игру. В победных сериях казахстанский клуб всегда начинал с победы, а в единственном упущенном преимуществе, когда «Барыс» состязался с «Трактором», выигрывали даже 2:0, но проиграли со счетом 3:4.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
1/4 финала конференций, 4.03.2021, 17:00

Металлург Мг-Барыс-

Ни разу «Барыс» не выигрывал, если стартовал с поражения. Первые четыре неудачи произошли в стартовых сезонах в Лиге, а в последний раз это было шесть лет назад, когда играли против «Авангарда». Казахстанцы, как и сейчас с «Металлургом», стартовали с более низким посевом, но даже вели в противостоянии со счетом 2:1, но проиграли 3:4.

Таким образом, можно сделать вывод, что стартовое поражение существенно сократило шансы столичного клуба на общий успех, но «Барыс» сумел по ходу матча с более рейтинговым конкурентом сумел выйти вперед. Лишь индивидуальные ошибки помешали добиться положительного результата, ведь столичный клуб практически не уступал по статистике.

Возможно, что в повторном матче, который пройдет в Магнитогорске 4 марта, результат будет другим.

Серия до четырех побед в Кубке Гагарина между «Барысом» и «Металлургом» продолжится в Нур-Султане, где матчи состоятся 6 и 8 марта.

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1:3, 4:1, 2:0
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