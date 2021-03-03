«Барыс» почти обречен в битве с «Металлургом»? Как казахстанцы совершали камбэк в Кубке Гагарина
Четыре раза из десяти выходили во второй круг.
Четыре раза из десяти выходили во второй круг.
Казахстанский клуб «Барыс» четыре раза выходил во второй круг Кубка Гагарина, только если начинал серию с победы. Так было и в прошлом сезоне, когда столичные хоккеисты выиграли у «Металлурга» с четырьмя безответными шайбами, но новая дуэль с магнитогорцами началась с поражения. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
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Ни разу «Барыс» не выигрывал, если стартовал с поражения. Первые четыре неудачи произошли в стартовых сезонах в Лиге, а в последний раз это было шесть лет назад, когда играли против «Авангарда». Казахстанцы, как и сейчас с «Металлургом», стартовали с более низким посевом, но даже вели в противостоянии со счетом 2:1, но проиграли 3:4.
Таким образом, можно сделать вывод, что стартовое поражение существенно сократило шансы столичного клуба на общий успех, но «Барыс» сумел по ходу матча с более рейтинговым конкурентом сумел выйти вперед. Лишь индивидуальные ошибки помешали добиться положительного результата, ведь столичный клуб практически не уступал по статистике.
Возможно, что в повторном матче, который пройдет в Магнитогорске 4 марта, результат будет другим.
Серия до четырех побед в Кубке Гагарина между «Барысом» и «Металлургом» продолжится в