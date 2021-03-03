У «Салавата» уже проблемы в плей-офф КХЛ. Главная звезда нервничает, Метсола не тащит

«Салават Юлаев» — «Трактор» — это, пожалуй, самое интригующее противостояние в первом раунде плей-офф на Востоке. Уфа, безусловно, сильна, её неудержимые лидеры находятся в потрясающей форме, но «Трактор» — это та команда, которая умеет терпеть, вязко обороняться и больно бить. В таких условиях творческие хоккеисты иногда теряют весь свой лоск.

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Сумеет «Трактор» совершить мини-сенсацию, или нет, узнаем ближе к середине марта, а сегодня уфимцы и челябинцы открыли долгожданную серию первым матчем в столице Башкортостана.



Битва «Салавата» и «Трактора» началась достаточно неожиданно — с обмена быстрыми, похожими друг на друга голами. Сначала Виталий Кравцов продрался к воротам Юхи Метсолы по левому флангу и кистевым броском переиграл финна.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через минуту на выпад Кравцова ответил Владислав Картаев, который с того же левого фланга прошил Ивана Федотова, только сделал это уфимский форвард броском с неудобной руки.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В обоих эпизодах неудачно сыграли голкиперы, пустившие в ближний угол, и у кого-то могло возникнуть ощущение, что на «Уфа-Арене» в этот вечер состоится голевое пиршество, подобное тому, что вчера устроили «Магнитка» и «Барыс».

Но ничего подобного. Хоккей на площадке пошёл тот, что и ожидали:



«Салават» владел преимуществом, много бросал и оказывал перманентное давление, а «Трактор» терпеливо защищался и жалил хозяев льда острыми контратаками.



Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен, разумеется, были очень активны, пытались прорвать эту оборону, но «Трактор», как и ожидалось, умело «накидывал пиджаки» на плечи уфимским лидерам, а когда финны всё же уходили из-под опеки, то челябинцев выручал поймавший кураж Иван Федотов.

Звёзды «Салавата» не могли забить, и это их нервировало. Так, во втором периоде главный бомбардир «юлаевцев» Теэму Хартикайнен на пятачке обменялся тычками с Даниилом Ильиным, который без уважения отнёсся к одному из лучших легионеров КХЛ на своём пятачке, а затем, уже уезжая на скамейку, финн принялся что-то высказывать челябинскому форварду, указывая на него пальцем.



Ильин, кстати, к тому моменту уже являлся автором курьёзной и немного спорной шайбы. На 30-й минуте Даниил и его партнёр по команде Вячеслав Основин вдвоём устроили небольшой навал на ворота Метсолы и буквально занесли шайбу за ленточку. Судьи дважды просматривали этот эпизод — сначала на предмет гола рукой, затем на помеху голкиперу, но оба раза признали легитимность взятия ворот. На телевизионных же повторах удалось разглядеть, что Ильин (или всё-таки Основин?) забросил эту шайбу… спиной.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_fc342cd87363794fd583ed5cceb13f0a_hd/q772437/121e3065acb9afa21307f5b4ad827e9a/4770465365?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Позволить сопернику вновь выйти вперёд, когда у самих шайба никак не идёт в ворота — это худшее, что могло случиться с «Салаватом». Уфимцы, правда, с удвоенной энергией принялись штурмовать владения «Трактора», но лишь нарвались на новые спасения от Федотова.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_78aece8182f98e7b17480e6af8fef9f4_hd/q772449/5f8b03db0ee8975bf75da0e8f78b4dd3/4770465406?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В предсказуемом ещё до начала серии ключе эта игра продолжилась и в третьем периоде, но на 44-й минуте челябинцы забили важнейший гол. Снова резкая контратака в исполнении Гики и Основина, элегантный скрест, одурачивший Григория Панина, и бросок с неудобной руки — Метсола второй раз за матч пропускает в ближний угол! Правда, в этом случае финна смутил рикошет от клюшки Александра Кадейкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Этот гол ещё больше укрепил уверенность игроков «Трактора» в своих силах, и до конца основного времени они дожили при комфортном счёте без какой-либо драмы. Да, несколько раз выручил Федотов, но сейвы Ивана к этому моменту уже воспринимались как что-то обыденное.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0614b0d6b4ca8297141f2d1bcf80b8d7_hd/q772469/6a8227563d38cfa16479f6e5b04cdb21/4770465468?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

За две с небольшим минуты до сирены Пётр Хохряков схватил удаление, и это был окончательный приговор для «Салавата» в этой встрече. Забить четвёртый гол «Трактор» не сумел, зато избежал нервной концовки.

3:1! Челябинцы побеждают в Уфе и открывают счёт в этой серии. У «Салавата» с первого же матча возникают проблемы с крепким уральским коллективом. Но стоило ли ждать чего-то иного?