У «Салавата» уже проблемы в плей-офф КХЛ. Главная звезда нервничает, Метсола не тащит
Хартикайнен и другие уфимские лидеры безуспешно бились в стену челябинской обороны. А победный гол игрок «Трактора» забил спиной!
Хартикайнен и другие уфимские лидеры безуспешно бились в стену челябинской обороны. А победный гол игрок «Трактора» забил спиной!
«Салават Юлаев» — «Трактор» — это, пожалуй, самое интригующее противостояние в первом раунде
Сумеет «Трактор» совершить
Битва «Салавата» и «Трактора» началась достаточно неожиданно — с обмена быстрыми, похожими друг на друга голами. Сначала Виталий Кравцов продрался к воротам Юхи Метсолы по левому флангу и кистевым броском переиграл финна.
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Через минуту на выпад Кравцова ответил Владислав Картаев, который с того же левого фланга прошил Ивана Федотова, только сделал это уфимский форвард броском с неудобной руки.
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В обоих эпизодах неудачно сыграли голкиперы, пустившие в ближний угол, и у
Но ничего подобного. Хоккей на площадке пошёл тот, что и ожидали:
«Салават» владел преимуществом, много бросал и оказывал перманентное давление, а «Трактор» терпеливо защищался и жалил хозяев льда острыми контратаками.
Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен, разумеется, были очень активны, пытались прорвать эту оборону, но «Трактор», как и ожидалось, умело «накидывал пиджаки» на плечи уфимским лидерам, а когда финны всё же уходили
Звёзды «Салавата» не могли забить, и это их нервировало. Так, во втором периоде главный бомбардир «юлаевцев» Теэму Хартикайнен на пятачке обменялся тычками с Даниилом Ильиным, который без уважения отнёсся к одному из лучших легионеров КХЛ на своём пятачке, а затем, уже уезжая на скамейку, финн принялся
Ильин, кстати, к тому моменту уже являлся автором курьёзной и немного спорной шайбы. На 30-й минуте Даниил и его партнёр по команде Вячеслав Основин вдвоём устроили небольшой навал на ворота Метсолы и буквально занесли шайбу за ленточку. Судьи дважды просматривали этот эпизод — сначала на предмет гола рукой, затем на помеху голкиперу, но оба раза признали легитимность взятия ворот. На телевизионных же повторах удалось разглядеть, что Ильин (или
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Позволить сопернику вновь выйти вперёд, когда у самих шайба никак не идёт в ворота — это худшее, что могло случиться с «Салаватом». Уфимцы, правда, с удвоенной энергией принялись штурмовать владения «Трактора», но лишь нарвались на новые спасения от Федотова.
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В предсказуемом ещё до начала серии ключе эта игра продолжилась и в третьем периоде, но на 44-й минуте челябинцы забили важнейший гол. Снова резкая контратака в исполнении Гики и Основина, элегантный скрест, одурачивший Григория Панина, и бросок с неудобной руки — Метсола второй раз за матч пропускает в ближний угол! Правда, в этом случае финна смутил рикошет от клюшки Александра Кадейкина.
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Этот гол ещё больше укрепил уверенность игроков «Трактора» в своих силах, и до конца основного времени они дожили при комфортном счёте без
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За две с небольшим минуты до сирены Пётр Хохряков схватил удаление, и это был окончательный приговор для «Салавата» в этой встрече. Забить четвёртый гол «Трактор» не сумел, зато избежал нервной концовки.
3:1! Челябинцы побеждают в Уфе и открывают счёт в этой серии. У «Салавата» с первого же матча возникают проблемы с крепким уральским коллективом. Но стоило ли ждать
Лев Лукин