«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Йокерит» в матче плей-офф КХЛ

Шайбу на 46-й минуте забросил Максим Осипов.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Локомотива». Следующий матч пройдет в Ярославле 5 марта.

Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память об умершем в среду спортивном комментаторе Юрие Розанове. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9c40bd71b7238d1f59846f6ff9d3b461_hd/q772813/3d7be8550ee3cd43745663357c01490b/4770471903?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинкская команда одержала победы в трех из них (3:2, 4:1, 4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за коронавируса, «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл «Локомотив» со счетом 4−2 в серии.

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