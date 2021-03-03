«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Йокерит» в матче плей-офф КХЛ
ТАСС, 3 марта. Ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал победу над хельсинским «Йокеритом» со счетом 1:0 в стартовом матче первого раунда серии
ТАСС, 3 марта. Ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал победу над хельсинским «Йокеритом» со счетом 1:0 в стартовом матче первого раунда серии
Шайбу на 46-й минуте забросил Максим Осипов.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Локомотива». Следующий матч пройдет в Ярославле 5 марта.
Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память об умершем в среду спортивном комментаторе Юрие Розанове. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинкская команда одержала победы в трех из них (3:2, 4:1, 4:3 ОТ). В
«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15, за это время хельсинский клуб по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны