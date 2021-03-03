ЦСКА стартовал с победы в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака»

Гол забил Максим Шалунов на 69-й минуте. На пятой секунде второго периода нападающий красно-белых Лукаш Радил получил дисциплинарный штраф до конца игры, нарушив правила против Никиты Сошникова. Форвард армейцев после столкновения не сумел продолжить игру.

Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого на 60-м году жизни стало известно в среду. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9a1128a1a7695192c15bc0a868d5e924_hd/q772817/5bd27c970c733fead7b647ab7b5fde9b/4770473243?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В трех из четырех матчей регулярного чемпионата текущего сезона ЦСКА был сильнее «Спартака». В плей-офф команды встречались в сезоне-2017/18, армейцы выиграли серию со счетом 4−0.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1−0 и примет команду Олега Знарка во втором матче серии 5 марта.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--35736fe13fec38fbd30b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--35736fe13fec38fbd30b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--35736fe13fec38fbd30b" data-vnd="35736fe13fec38fbd30b" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=35736fe13fec38fbd30b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.