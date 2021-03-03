ЦСКА стартовал с победы в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака»
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома победил московский «Спартак» со счетом 1:0 в овертайме в стартовом матче серии первого раунда
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома победил московский «Спартак» со счетом 1:0 в овертайме в стартовом матче серии первого раунда
Гол забил Максим Шалунов на 69-й минуте. На пятой секунде второго периода нападающий
Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого на 60-м году жизни стало известно в среду. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.
В трех из четырех матчей регулярного чемпионата текущего сезона ЦСКА был сильнее «Спартака». В
ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1−0 и примет команду Олега Знарка во втором матче серии 5 марта.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен