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22:26 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА стартовал с победы в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака»

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома победил московский «Спартак» со счетом 1:0 в овертайме в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 4 598 зрителей, площадка является домашней для обоих клубов.

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Источник: РИА "Новости"

Гол забил Максим Шалунов на 69-й минуте. На пятой секунде второго периода нападающий красно-белых Лукаш Радил получил дисциплинарный штраф до конца игры, нарушив правила против Никиты Сошникова. Форвард армейцев после столкновения не сумел продолжить игру.

Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого на 60-м году жизни стало известно в среду. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

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В трех из четырех матчей регулярного чемпионата текущего сезона ЦСКА был сильнее «Спартака». В плей-офф команды встречались в сезоне-2017/18, армейцы выиграли серию со счетом 4−0.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1−0 и примет команду Олега Знарка во втором матче серии 5 марта.

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ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира и семь раз проходили первую стадию турнира. «Спартак» в седьмой раз принимает участие в Кубке Гагарина, красно-белые лишь дважды доходили до второго раунда турнира.

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