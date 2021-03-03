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22:45 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Торпедо» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 3 марта. Казанский «Ак Барс» на домашней площадке в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 2:1 в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «Татнефть-Арене» в присутствии 3 976 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (5-я минута) и Тревор Мёрфи (72). У «Торпедо» отличился Крис Уидман (51). Этот матч стал сотым в плей-офф для нападающего казанцев Артема Лукоянова. На 18-й минуте матча за опасную атаку в область головы и шеи дисциплинарный штраф до конца игры получил защитник нижегородцев Михаил Орлов.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в Казани 5 марта.

Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память об умершем в среду спортивном комментаторе Юрии Розанове. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них (6:2, 7:5, 2:0). В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). «Трактор» три раза не смог выйти в плей-офф (2009/10, 2010/11, 2012/13), высшим достижением нижегородской команды является выход во второй раунд (2011/12, 2015/16).

Ак Барс
2:1ОТ
1:0, 0:0, 0:1
Торпедо НН
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