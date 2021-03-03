«Ак Барс» в овертайме обыграл «Торпедо» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (5-я минута) и Тревор Мёрфи (72). У «Торпедо» отличился Крис Уидман (51). Этот матч стал сотым в плей-офф для нападающего казанцев Артема Лукоянова. На 18-й минуте матча за опасную атаку в область головы и шеи дисциплинарный штраф до конца игры получил защитник нижегородцев Михаил Орлов.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в Казани 5 марта.

Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память об умершем в среду спортивном комментаторе Юрии Розанове. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них (6:2, 7:5, 2:0). В плей-офф команды встретились в первый раз.