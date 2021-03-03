«Ак Барс» в овертайме обыграл «Торпедо» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ
ТАСС, 3 марта. Казанский «Ак Барс» на домашней площадке в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 2:1 в стартовом матче первого раунда серии
ТАСС, 3 марта. Казанский «Ак Барс» на домашней площадке в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 2:1 в стартовом матче первого раунда серии
В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (5-я минута) и Тревор Мёрфи (72). У «Торпедо» отличился Крис Уидман (51). Этот матч стал сотым в
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в Казани 5 марта.
Все матчи игрового дня КХЛ начались с минуты молчания в память об умершем в среду спортивном комментаторе Юрии Розанове. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них (6:2, 7:5, 2:0). В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны