Никитин прокомментировал травму Сошникова
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин пока не знает, сможет ли форвард армейцев Никита Сошников еще сыграть в серии
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин пока не знает, сможет ли форвард армейцев Никита Сошников еще сыграть в серии
ЦСКА в среду в Москве со счетом 1:0 в овертайме обыграл «Спартак» в первом матче серии первого раунда
«Тяжелая игра, равная. Реализовали свой шанс и готовимся дальше. Сегодня главное — это победа. Надо войти в серию, войти в