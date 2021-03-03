Никитин прокомментировал травму Сошникова

«Тяжелая игра, равная. Реализовали свой шанс и готовимся дальше. Сегодня главное — это победа. Надо войти в серию, войти в плей-офф, это совсем другое соревнование. И нервозность была, долго не могли забить. По Сошникову не готов сказать, я же не офтальмолог. Но глаз на месте, слава богу, вроде бы. Будем надеяться, что все хорошо, но не знаю, сыграет ли он еще в серии», — сказал Никитин журналистам.