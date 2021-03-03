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3 марта, источник: Спорт РИА Новости

Никитин прокомментировал травму Сошникова

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин пока не знает, сможет ли форвард армейцев Никита Сошников еще сыграть в серии плей-офф КХЛ против «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в среду в Москве со счетом 1:0 в овертайме обыграл «Спартак» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Сошников получил рассечение на 21-й минуте после удара клюшкой по лицу от форварда «Спартака» Лукаша Радила.

«Тяжелая игра, равная. Реализовали свой шанс и готовимся дальше. Сегодня главное — это победа. Надо войти в серию, войти в плей-офф, это совсем другое соревнование. И нервозность была, долго не могли забить. По Сошникову не готов сказать, я же не офтальмолог. Но глаз на месте, слава богу, вроде бы. Будем надеяться, что все хорошо, но не знаю, сыграет ли он еще в серии», — сказал Никитин журналистам.

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