В «Сибири» признали неудовлетворительным результат сезона и рассказали о бюджете на новый сезон
Бюджет Сибири в следующем сезоне КХЛ должен остаться на том же уровне, рассказал генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.
Бюджет Сибири в следующем сезоне КХЛ должен остаться на том же уровне, рассказал генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.
В сезоне-2020/21 зарплатный бюджет «Сибири» составлял порядка 600 млн рублей, потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн рублей.
«Думаю, бюджет останется тем же», — сказал Фастовский, отметив, что все три учредителя клуба (правительство области, АО «Сибирский антрацит» и компания СГК. — ТАСС) подтвердили свои обязательства на будущий сезон.
«Мы работаем в этих реалиях, “Антрацит” выполняет свои обязательства в большей мере и в отношениях с ним у нас ничего не изменилось», — приводит слова гендиректора ТАСС.
По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» заняла 9-е место в таблице Восточной конференции и не попала в
По словам Фастовского, причиной неудачного выступления является слабый старт команды в сезоне
«Результат неудовлетворительный — другой оценки и быть не может, задачу мы не выполнили. 24 августа случился надлом, когда больше 20 человек слегли, и выход из этого состояния был разным. Сезон был начат не в оптимальном составе — основные игроки слегли в один момент. В итоге на старте сезона мы раздарили очки, а для нас принципиально важно хорошо начать. Мы не та команда, которая может выдавать по 10 побед подряд в середине и конце сезона. Начали слабо и закончили слабо», — заявил генеральный директор «Сибири».