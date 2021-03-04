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11:46 (мск), источник: Sport24

В «Сибири» признали неудовлетворительным результат сезона и рассказали о бюджете на новый сезон

Бюджет Сибири в следующем сезоне КХЛ должен остаться на том же уровне, рассказал генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

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Источник: Sport24

В сезоне-2020/21 зарплатный бюджет «Сибири» составлял порядка 600 млн рублей, потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн рублей.

«Думаю, бюджет останется тем же», — сказал Фастовский, отметив, что все три учредителя клуба (правительство области, АО «Сибирский антрацит» и компания СГК. — ТАСС) подтвердили свои обязательства на будущий сезон.

«Мы работаем в этих реалиях, “Антрацит” выполняет свои обязательства в большей мере и в отношениях с ним у нас ничего не изменилось», — приводит слова гендиректора ТАСС.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» заняла 9-е место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

По словам Фастовского, причиной неудачного выступления является слабый старт команды в сезоне из-за последствий коронавируса.

«Результат неудовлетворительный — другой оценки и быть не может, задачу мы не выполнили. 24 августа случился надлом, когда больше 20 человек слегли, и выход из этого состояния был разным. Сезон был начат не в оптимальном составе — основные игроки слегли в один момент. В итоге на старте сезона мы раздарили очки, а для нас принципиально важно хорошо начать. Мы не та команда, которая может выдавать по 10 побед подряд в середине и конце сезона. Начали слабо и закончили слабо», — заявил генеральный директор «Сибири».

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