В «Сибири» признали неудовлетворительным результат сезона и рассказали о бюджете на новый сезон

«Мы работаем в этих реалиях, “Антрацит” выполняет свои обязательства в большей мере и в отношениях с ним у нас ничего не изменилось», — приводит слова гендиректора ТАСС.

«Результат неудовлетворительный — другой оценки и быть не может, задачу мы не выполнили. 24 августа случился надлом, когда больше 20 человек слегли, и выход из этого состояния был разным. Сезон был начат не в оптимальном составе — основные игроки слегли в один момент. В итоге на старте сезона мы раздарили очки, а для нас принципиально важно хорошо начать. Мы не та команда, которая может выдавать по 10 побед подряд в середине и конце сезона. Начали слабо и закончили слабо», — заявил генеральный директор «Сибири».