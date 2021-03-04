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19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадский тренер «Металлурга» Пелино спел гимн России перед матчем

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Канадский тренер Майк Пелино, который входит в штаб магнитогорского «Металлурга», спел гимн России перед началом второго матча серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с казахстанским «Барысом».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча проходит в четверг в Магнитогорске. Видео с Пелино, поющим гимн, опубликовано на странице КХЛ в Twitter.

«Канадский тренер “Металлурга” Майк Пелино, поющий гимн России — главный контент этого вечера», — говорится в подписи к ролику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пелино работает в России с 2013 года. До 2018 года канадец был ассистентом главного тренера «Магнитки», потом работал в тренерском штабе омского «Авангарда» и возглавлял ярославский «Локомотив». В этом сезоне он работает в «Металлурге» в штабе Ильи Воробьева.

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