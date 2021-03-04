Канадский тренер «Металлурга» Пелино спел гимн России перед матчем

Встреча проходит в четверг в Магнитогорске. Видео с Пелино, поющим гимн, опубликовано на странице КХЛ в Twitter.

Пелино работает в России с 2013 года. До 2018 года канадец был ассистентом главного тренера «Магнитки», потом работал в тренерском штабе омского «Авангарда» и возглавлял ярославский «Локомотив». В этом сезоне он работает в «Металлурге» в штабе Ильи Воробьева.