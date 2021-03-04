«Барыс» вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии с «Металлургом»

Встреча прошла в Магнитогорске, и ее основное время завершилось вничью — 1:1. А в овертайме удача сопутствовала гостям — 2:1. Первая игра завершилась победой «Магнитки» (7:4).

Первыми успеха добились гости, когда на 12-й минуте отличился Кирилл Панюков, тем самым использовав численное большинство. Надо сказать, что астанчане очень красиво разыграли лишнего. При этом Панюков набрал четвертое очко в двух играх.

После пропущенного гола «Магнитка» активизировалась, но выбранный на этот матч Юрием Михайлисом финский голкипер Йони Ортио действовал весьма надежно на последнем рубеже. И, в общем-то, благодаря ему казахстанский клуб сохранил минимальное преимущество до конца первого периода.

А вот во второй 20-минутке Ортио допустил небольшую помарку, не сумев выбросить шайбу из своей зоны, вследствие чего Андрей Нестрашил мгновенно вышел на убойную позицию и на 29-й минуте сделал счет 1:1. К слову, хозяева также успешно реализовали численное большинство в результате удаления Мэтта Фрэттина.

В третьем периоде, как и ожидалось, команды сыграли с оглядкой на свои ворота. Как итог, зрители не увидели заброшенных шайб, тогда как игра переместилась в овертайм, где капитан «Барыса» Даррен Диц принес победу своей команде.