Тренер «Барыса» назвал главного героя второго матча в плей-офф Кубка Гагарина

«Хорошая игра получилась, жесткая, много силовой борьбы. Видно было, что команда настроена по-боевому. Это было заметно как в раздевалке, так и на площадке. Ортио после травмы здорово отыграл. Благодаря ему и всей команде сегодня мы добыли эту победу. Спасибо парням за самоотдачу, за стремление, за волю к победе, за характер. Молодцы!», — приводит его слова пресс-служба клуба.