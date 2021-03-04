Тренер «Барыса» назвал главного героя второго матча в плей-офф Кубка Гагарина
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис поделился эмоциями от победы над «Металлургом» во втором матче
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис поделился эмоциями от победы над «Металлургом» во втором матче
«Барыс» вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии с «Металлургом».
«Хорошая игра получилась, жесткая, много силовой борьбы. Видно было, что команда настроена
Напомним, что в первой игре «Магнитка» победила — 7:4. В столице Казахстана команды сыграют 6 и 8 марта. Серия, в которой счет стал 1−1, продлится до четырех побед.