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20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» назвал главного героя второго матча в плей-офф Кубка Гагарина

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис поделился эмоциями от победы над «Металлургом» во втором матче плей-офф Кубка Гагарина.

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«Барыс» вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии с «Металлургом».

«Хорошая игра получилась, жесткая, много силовой борьбы. Видно было, что команда настроена по-боевому. Это было заметно как в раздевалке, так и на площадке. Ортио после травмы здорово отыграл. Благодаря ему и всей команде сегодня мы добыли эту победу. Спасибо парням за самоотдачу, за стремление, за волю к победе, за характер. Молодцы!», — приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, что в первой игре «Магнитка» победила — 7:4. В столице Казахстана команды сыграют 6 и 8 марта. Серия, в которой счет стал 1−1, продлится до четырех побед.

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Барыс
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