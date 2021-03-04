«Северсталь» обыграла московское «Динамо» и сравняла счет в серии плей-офф КХЛ

В составе череповецкого клуба отличились Никита Гуслистов (16-я минута), Александр Петунин (31), Шон Лалонд (36), Йоонас Няттинен (44) и Владислав Кодола (54). У москвичей шайбы на счету Вадима Шипачева (25) и Дмитрия Кагарлицкого (40).

Счет в серии стал 1−1. Третий матч команды проведут 6 марта в Череповце.