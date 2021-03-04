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22:19 (мск), источник: ТАСС

«Северсталь» обыграла московское «Динамо» и сравняла счет в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла московское «Динамо» со счетом 5:2 во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 4180 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе череповецкого клуба отличились Никита Гуслистов (16-я минута), Александр Петунин (31), Шон Лалонд (36), Йоонас Няттинен (44) и Владислав Кодола (54). У москвичей шайбы на счету Вадима Шипачева (25) и Дмитрия Кагарлицкого (40).

Счет в серии стал 1−1. Третий матч команды проведут 6 марта в Череповце.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. «Динамо» лишь однажды оставалось вне зоны плей-офф (2017/18), московский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). «Северсталь» пять раз выходила в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2020/21), высшим достижением команды из Череповца является выход во второй раунд.

ХК Динамо
2:5
0:1, 2:2, 0:2
Северсталь
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