«Северсталь» обыграла московское «Динамо» и сравняла счет в серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла московское «Динамо» со счетом 5:2 во втором матче первого раунда
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла московское «Динамо» со счетом 5:2 во втором матче первого раунда
В составе череповецкого клуба отличились Никита Гуслистов (16-я минута), Александр Петунин (31), Шон Лалонд (36), Йоонас Няттинен (44) и Владислав Кодола (54). У москвичей шайбы на счету Вадима Шипачева (25) и Дмитрия Кагарлицкого (40).
Счет в серии стал 1−1. Третий матч команды проведут 6 марта в Череповце.
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги. «Динамо» лишь однажды оставалось вне зоны