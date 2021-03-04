СКА удвоил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо»

В составе СКА шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (2-я минута), Евгений Кетов (11, 19), Иван Морозов (15), Антон Бурдасов (54), Василий Подколзин (59). У гостей отличились Шэйн Принс (16 и 53), Брэндон Козун (18) и Илья Усов (46).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет в Минске 6 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом — минское «Динамо» (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.