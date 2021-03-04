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22:25 (мск), источник: ТАСС

СКА удвоил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо»

ТАСС, 4 марта. Петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» со счетом 6:4 во втором матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в присутствии 8 775 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе СКА шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (2-я минута), Евгений Кетов (11, 19), Иван Морозов (15), Антон Бурдасов (54), Василий Подколзин (59). У гостей отличились Шэйн Принс (16 и 53), Брэндон Козун (18) и Илья Усов (46).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет в Минске 6 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом — минское «Динамо» (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Минское «Динамо» пять раз выходило в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2020/21), команда ни разу не преодолевала первый раунд.

СКА
6:4
4:2, 0:0, 2:2
Динамо Мн
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