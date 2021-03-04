«Авангард» обыграл «Автомобилист» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Павел Дедунов (9-я минута), Кирилл Семенов (15), Сергей Толчинский (44), Илья Ковальчук (46). У «Автомобилиста» отличились Вячеслав Литовченко (9), Павел Куликов (29), Георгий Белоусов (32).

В начале третьего периода линейный арбитр Юрий Иванов потерял сознание у бортика и покинул площадку на носилках.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 6 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча и одержали по две победы (6:3, 3:1 в пользу «Авангарда», 4:3 ОТ, 4:1 в пользу «Автомобилиста»). В плей-офф команды встретились в первый раз.