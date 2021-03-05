«Барыс» допустит болельщиков на матчи плей-офф КХЛ с «Магниткой»

6 и 8 марта команда проведет домашние матчи первого раунда плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Их разрешено провести в присутствии зрителей с заполняемостью не более 30 процентов.

«5 марта до 22:00 владельцы прошлогодних абонементов смогут выкупить места согласно схеме рассадки в кассах «Барыс-Арены».

5 марта также стартует общая продажа билетов только онлайн и только на сайте tickets.hcbarys.kz.

ВАЖНО! Билеты по абонементной брони должны быть выкуплены в строго установленные сроки.

Ценовая политика билетов на матчи плей-офф остается без изменений! При этом в одни руки продается не более трех билетов!

Запуск зрителей на матч будет осуществлен за полтора часа до начала матчей", — говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, «Барыс» проиграл «Магнитке» первый матч на выезде и выиграл второй. Счет в серии до четырех побед 1−1.

Из-за пандемии коронавируса в нынешнем сезоне казахстанский клуб проводил все домашние матчи при пустых трибунах.