«Барыс» допустит болельщиков на матчи плей-офф КХЛ с «Магниткой»
ХК «Барыс» объявил о старте продаж билетов на матчи Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» объявил о старте продаж билетов на матчи Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
6 и 8 марта команда проведет домашние матчи первого раунда
«5 марта до 22:00 владельцы прошлогодних абонементов смогут выкупить места согласно схеме рассадки в кассах «Барыс-Арены».
5 марта также стартует общая продажа билетов только онлайн и только на сайте tickets.hcbarys.kz.
ВАЖНО! Билеты по абонементной брони должны быть выкуплены в строго установленные сроки.
Ценовая политика билетов на матчи
Запуск зрителей на матч будет осуществлен за полтора часа до начала матчей", — говорится в сообщении на сайте клуба.
Напомним, «Барыс» проиграл «Магнитке» первый матч на выезде и выиграл второй. Счет в серии до четырех побед 1−1.