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11:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» допустит болельщиков на матчи плей-офф КХЛ с «Магниткой»

ХК «Барыс» объявил о старте продаж билетов на матчи Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

6 и 8 марта команда проведет домашние матчи первого раунда плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Их разрешено провести в присутствии зрителей с заполняемостью не более 30 процентов.

«5 марта до 22:00 владельцы прошлогодних абонементов смогут выкупить места согласно схеме рассадки в кассах «Барыс-Арены».

5 марта также стартует общая продажа билетов только онлайн и только на сайте tickets.hcbarys.kz.
ВАЖНО! Билеты по абонементной брони должны быть выкуплены в строго установленные сроки.
Ценовая политика билетов на матчи плей-офф остается без изменений! При этом в одни руки продается не более трех билетов!

Запуск зрителей на матч будет осуществлен за полтора часа до начала матчей", — говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, «Барыс» проиграл «Магнитке» первый матч на выезде и выиграл второй. Счет в серии до четырех побед 1−1.

Из-за  пандемии коронавируса в нынешнем сезоне казахстанский клуб проводил все домашние матчи при пустых трибунах.

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