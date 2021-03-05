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12:11 (мск), источник: Vesti.kz

Апсет и камбэки, или как участники Кубка Гагарина «отметили» победу «Барыса» над «Металлургом»

Казахстанская команда сравняла счет в серии — 1:1.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» выиграл у магнитогорского «Металлурга» в овертайме, отыграв матч с тремя забитыми голами, а в параллельных матчах Кубка Гагарина соперники выдали сверхрезультативные игры с неожиданными результатами. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичная команда выиграла у россиян в овертайме (2:1 ОТ), а в трех других парах было забито 24 гола. Рекорд стартового матча между «Барысом» и «Металлургом» с 11 голами никому перебить пока не удалось, но во второй игровой день соперники в два раза перекрыли показатели первых встреч.
Самым неожиданным результатом стала победа «Северстали» над московским «Динамо»: после низового первого матча с одним забитым голом во второй игре соперники устроили перестрелку с семью шайбами.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
1/4 финала конференций, 4.03.2021, 17:00

Металлург Мг1Барыс2ОТ

Чуть не оступились еще два фаворита. Омский «Авангард» два раза проигрывал во встрече с «Автомобилистом» (0:1 и 2:3), но все-таки забил на один гол больше, чем соперник. С 0:3 отыгралось минское «Динамо», доведя счет до 4:4, но за последние шесть минут основного времени пропустили два гола и проиграли встречи.

Восточная конференция

«Авангард» (2) — «Автомобилист» (7) — 2:0 (3:0, 4:3);
«Металлург» (3) — «Барыс» (6) — 1:1 (7:4, 1:2 ОТ);.

Западная конференция

СКА (2) — «Динамо» Минск (7) — 2:0 (4:2, 6:4);
«Динамо» Москва (3) — «Северсталь» (6) — 1:1 (1:0, 2:5);.

Напомним, серия плей-офф Кубка Гагарина между «Барысом» с «Металлургом» продолжится в Нур-Султане 6 и 8 марта. После двух матчей в противостоянии до четырех побед ничья — 1:1.

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