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13:20 (мск), источник: Vesti.kz

Они «Барысу» не конкуренты, или где казахстанцы имеют разгромный «бонус» над «Металлургом» в КХЛ

Серия игр переезжает в Нур-Султан при счете 1:1.

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Источник: РИА "Новости"

В матче с магнитогорским «Металлургом» казахстанский клуб «Барыс» выиграл девятую встречу в овертайме в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Показатели российской команды намного скромнее. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

В регулярном чемпионате казахстанская команда по успешности в овертаймах уступила только минскому «Динамо»: у «Барыса» восемь побед и три поражения, а у лидеров зачета баланс 10−5. Тройку замкнули игроки московского «Спартака» (7−1).

«Металлург», напротив, аутсайдер по игре в дополнительное время. Они шесть раз завершили встречи в овертаймах и ни разу не выиграли. Отрицательный баланс у россиян и в серии буллитов (1−6), как и у «Барыса» (2−5), но хоккейной лотереи в плей-офф нет.

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Таким образом, победный гол Даррена Дица в овертайме второго матча серии плей-офф — логичное продолжение сезона. В регулярном чемпионате «Барыс» тоже обыгрывал «Металлург» в дополнительное время (3:2 ОТ), когда в Нур-Султане решающим голом отметился Мэтт Фрэттин.

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Напомним, серия плей-офф Кубка Гагарина между «Барысом» и «Металлургом» продолжится в Нур-Султане 6 и 8 марта. Матчи смогут посетить болельщики. После двух игр в противостоянии до четырех побед ничья — 1:1.

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1:2ОТ
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