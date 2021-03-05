Они «Барысу» не конкуренты, или где казахстанцы имеют разгромный «бонус» над «Металлургом» в КХЛ
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В матче с магнитогорским «Металлургом» казахстанский клуб «Барыс» выиграл девятую встречу в овертайме в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Показатели российской команды намного скромнее. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
В регулярном чемпионате казахстанская команда по успешности в овертаймах уступила только минскому «Динамо»: у «Барыса» восемь побед и три поражения, а у лидеров зачета баланс 10−5. Тройку замкнули игроки московского «Спартака» (7−1).
«Металлург», напротив, аутсайдер по игре в дополнительное время. Они шесть раз завершили встречи в овертаймах и ни разу не выиграли. Отрицательный баланс у россиян и в серии буллитов (1−6), как и у «Барыса» (2−5), но хоккейной лотереи в
Таким образом, победный гол Даррена Дица в овертайме второго матча серии
Напомним, серия