Нижегородскому «Торпедо» разрешили заполнять арену на матчах плей-офф КХЛ на 70%

Третья и четвертая игры между «Торпедо» и казанским «Ак Барсом» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ пройдут 7 и 9 марта в Нижнем Новгороде.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Торпедо НН

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил решение регионального координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Согласно тексту решения, допускается проведение игр ХК “Торпедо” в плей-офф чемпионата КХЛ при очном присутствии зрителей при условии заполняемости трибун спортивного объекта не более чем на 70% от максимальной вместимости», — сказано в сообщении.

Никитин подчеркнул, что домашние игры плей-офф всегда являются кульминацией сезона. «Знаю, как ждут этого болельщики и как нужна поддержка нашей команде», — сказал он.