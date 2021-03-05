Нижегородскому «Торпедо» разрешили заполнять арену на матчах плей-офф КХЛ на 70%
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области разрешили на 70% заполнять трибуны ледового дворца «Нагорный» на матчах «Торпедо» в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области разрешили на 70% заполнять трибуны ледового дворца «Нагорный» на матчах «Торпедо» в
Третья и четвертая игры между «Торпедо» и казанским «Ак Барсом» в рамках первого раунда
«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил решение регионального координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Согласно тексту решения, допускается проведение игр ХК “Торпедо” в
Никитин подчеркнул, что домашние игры
Ранее арену можно было заполнять не более чем на 40%.