За еще одной победой? Как «Барыс» с «Металлургом» играли в Нур-Султане в последних сезонах КХЛ
После двух матчей в дуэли ничья — 1:1.
После двух матчей в дуэли ничья — 1:1.
Казахстанский клуб «Барыс» выиграл у «Металлурга» больше половины домашних встреч за последние четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В текущем сезоне не проигрывал матчи в основное время. Подробнее перед продолжением дуэли в Кубке Гагарина — в материале корреспондента Vesti.kz.
В среднем за сезон соперники играют в Казахстане
Игра «Барыса» с «Металлургом» в КХЛ
30.12.2020
«Барыс» — «Металлург» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1);
17.11.2020
«Барыс» — «Металлург» — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1);
9.03.2020
«Барыс» — «Металлург» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0);
3.03.2020
«Барыс» — «Металлург» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0);
1.03.2020
«Барыс» — «Металлург» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0);
16.01.2020
«Барыс» — «Металлург» — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2);
29.10.2019
«Барыс» — «Металлург» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0);
3.12.2018
«Барыс» — «Металлург» — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2);
3.12.2017
«Барыс» — «Металлург» — 3:4 (1:2, 0:2, 2:0).
В последней встрече в Магнитогорске «Барыс» подтвердил, что имеет превосходство над соперником, если игра переходит в дополнительное время. В прошлом розыгрыше
Возможно, что в очередном домашнем матче Кубка Гагарина помогут трибуны, ведь к играм допустят болельщиков. Казахстанский клуб может воспользоваться гостевой победой и получит преимущество в серии. Опыт побед уже есть — осталось реализовать свой шанс.
Напомним, третий матч серии