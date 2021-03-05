За еще одной победой? Как «Барыс» с «Металлургом» играли в Нур-Султане в последних сезонах КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» выиграл у «Металлурга» больше половины домашних встреч за последние четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В текущем сезоне не проигрывал матчи в основное время. Подробнее перед продолжением дуэли в Кубке Гагарина — в материале корреспондента Vesti.kz.

Хоккей КХЛ 2020-2021 1/4 финала конференций, 6.03.2021, 14:00 Барыс - Металлург Мг -

В среднем за сезон соперники играют в Казахстане один-два раза, если не пересекаются в плей-офф. С учетом матчей в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина игроки «Барыса» выиграли пять встреч из девяти за последние четыре сезона на домашнем льду в КХЛ.

Игра «Барыса» с «Металлургом» в КХЛ

30.12.2020



«Барыс» — «Металлург» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1);



17.11.2020



«Барыс» — «Металлург» — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1);



9.03.2020



«Барыс» — «Металлург» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0);

3.03.2020

«Барыс» — «Металлург» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0);

1.03.2020

«Барыс» — «Металлург» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0);

16.01.2020

«Барыс» — «Металлург» — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2);

29.10.2019

«Барыс» — «Металлург» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0);

3.12.2018

«Барыс» — «Металлург» — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2);



3.12.2017



«Барыс» — «Металлург» — 3:4 (1:2, 0:2, 2:0).

В последней встрече в Магнитогорске «Барыс» подтвердил, что имеет превосходство над соперником, если игра переходит в дополнительное время. В прошлом розыгрыше плей-офф казахстанцы в роли фаворита стартовали на своем льду и выиграли серию, потерпев единственное поражение на своей площадке.

Возможно, что в очередном домашнем матче Кубка Гагарина помогут трибуны, ведь к играм допустят болельщиков. Казахстанский клуб может воспользоваться гостевой победой и получит преимущество в серии. Опыт побед уже есть — осталось реализовать свой шанс.