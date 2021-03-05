«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ
ТАСС, 5 марта. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 3:2 во втором матче серии первого раунда
ТАСС, 5 марта. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 3:2 во втором матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (29-я и 74-я минуты) и Владислав Картаев (33). У «Трактора» отличились Виталий Кравцов (12) и Ник Бэйлен (57).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Челябинске 7 марта.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Салават Юлаев» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны