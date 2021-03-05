«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (29-я и 74-я минуты) и Владислав Картаев (33). У «Трактора» отличились Виталий Кравцов (12) и Ник Бэйлен (57).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Челябинске 7 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 «Трактор» во втором раунде выиграл серию со счетом 4−3.