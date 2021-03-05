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20:49 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 5 марта. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 3:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на «Уфа-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (29-я и 74-я минуты) и Владислав Картаев (33). У «Трактора» отличились Виталий Кравцов (12) и Ник Бэйлен (57).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Челябинске 7 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 «Трактор» во втором раунде выиграл серию со счетом 4−3.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Салават Юлаев» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Уфы является обладателем Кубка Гагарина сезона-2010/11. «Трактор» четыре раза оставался за пределами зоны плей-офф (2010/11, 2013/14, 2015/16, 2019/20), высшим достижением челябинской команды является выход в финал Кубка Гагарина (2012/13).

Салават Юлаев
3:2ОТ
0:1, 2:0, 0:1
Трактор
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