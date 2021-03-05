«Локомотив» разгромил «Йокерит» во втором матче серии плей-офф КХЛ

В составе ярославцев по дублю сделали Андре Петерссон (16-я и 34-я минуты) и Владимир Ткачев (41, 46), еще одну шайбу забросил Тему Пулккинен (51).

Первый матч серии также завершился в пользу ярославской команды (1:0). Счет в противостоянии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Локомотива». Следующий матч пройдет также в Ярославле 7 марта, так как «Йокерит» из-за пандемии коронавируса принял решение проводить домашние игры плей-офф на аренах соперников.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинская команда одержала победы в трех из них (3:2, 4:1, 4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за коронавируса, «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл «Локомотив» со счетом 4−2 в серии.