«Локомотив» разгромил «Йокерит» во втором матче серии плей-офф КХЛ
ТАСС, 5 марта. Ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 5:0 во втором матче серии первого раунда
ТАСС, 5 марта. Ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 5:0 во втором матче серии первого раунда
В составе ярославцев по дублю сделали Андре Петерссон (16-я и 34-я минуты) и Владимир Ткачев (41, 46), еще одну шайбу забросил Тему Пулккинен (51).
Первый матч серии также завершился в пользу ярославской команды (1:0). Счет в противостоянии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Локомотива». Следующий матч пройдет также в Ярославле 7 марта, так как «Йокерит»
В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинская команда одержала победы в трех из них (3:2, 4:1, 4:3 ОТ). В
«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15, за это время хельсинкский клуб по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны