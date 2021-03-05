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5 марта, источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Торпедо» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 5 марта. Казанский «Ак Барс» на домашней площадке одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 4:1 в матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 445 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Виктор Тихонов (5-я минута), Стефан Да Коста (7), Патрис Кормье (19) и Даниил Журавлев (38). У «Торпедо» отличился Иван Чехович (58).

Первый матч серии также завершился в пользу казанской команды (2:1 ОТ). Счет в противостоянии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 7 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них (6:2, 7:5, 2:0). В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). «Трактор» три раза не смог выйти в плей-офф (2009/10, 2010/11, 2012/13), высшим достижением нижегородской команды является выход во второй раунд (2011/12, 2015/16).

Ак Барс
4:1
3:0, 1:0, 0:1
Торпедо НН
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