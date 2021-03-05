«Ак Барс» обыграл «Торпедо» и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Виктор Тихонов (5-я минута), Стефан Да Коста (7), Патрис Кормье (19) и Даниил Журавлев (38). У «Торпедо» отличился Иван Чехович (58).

Первый матч серии также завершился в пользу казанской команды (2:1 ОТ). Счет в противостоянии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 7 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них (6:2, 7:5, 2:0). В плей-офф команды встретились в первый раз.