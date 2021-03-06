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12:16 (мск), источник: Vesti.kz

«За “Магнитку” немного страшновато». Эксперт предсказал исходы домашних матчей «Барыса» в плей-офф КХЛ

Счет в серии 1−1.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз «Рейтингу Букмекеров» на третий матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/21 «Барыс» — «Металлург».

Встреча пройдет сегодня, 6 марта, в Нур-Султане, где команды сыграют еще 8-го числа.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
1/4 финала конференций, 6.03.2021, 14:00

Барыс-Металлург Мг-

«Честно говоря, за “Магнитку” немного страшновато. Она ничем не выделялась в домашней части серии, завершившейся вничью. А теперь серия переехала в Казахстан, “Барыс” впервые в этом сезоне будет играть перед своими болельщиками (весь сезон он по случаю коронавируса отыграл с пустыми трибунами, а теперь обещали хоть сколько-то  болельщиков разрешить). Конечно, услужливая статистика подскажет, что, по итогам всего регулярного чемпионата, “Барыс” занял шестое место, а по домашним матчам он был десятым в Восточной конференции. Но публика должна сказать свое веское слово, хотя бы в одном матче.

То есть по всему выходит, что и после казахстанской части серии нас ждет ничья, только со счетом 2−2. Разобраться бы теперь, кто из соперников в каком матче будет побеждать. Полагаю, что новизна игры со своими болельщиками должна сыграть решающую роль в матче равных соперников. Даже при том, что “Магнитка” — победитель Восточной конференции по гостевым матчам. Думаю, казахстанцы выковыряют себе вторую победу, причем вполне возможно, что вновь в овертайме. Ну, а “Магнитка” возьмет свое в четвертой игре», — отметил он.

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В первой игре «Магнитка» победила — 7:4, а во второй уступила в овертайме (1:2). Серия, в которой счет 1−1, продлится до четырех побед.

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