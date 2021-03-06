«За “Магнитку” немного страшновато». Эксперт предсказал исходы домашних матчей «Барыса» в плей-офф КХЛ
Счет в серии 1−1.
Счет в серии 1−1.
Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз «Рейтингу Букмекеров» на третий матч серии
Встреча пройдет сегодня, 6 марта, в
«Честно говоря, за “Магнитку” немного страшновато. Она ничем не выделялась в домашней части серии, завершившейся вничью. А теперь серия переехала в Казахстан, “Барыс” впервые в этом сезоне будет играть перед своими болельщиками (весь сезон он по случаю коронавируса отыграл с пустыми трибунами, а теперь обещали хоть
То есть по всему выходит, что и после казахстанской части серии нас ждет ничья, только со счетом 2−2. Разобраться бы теперь, кто из соперников в каком матче будет побеждать. Полагаю, что новизна игры со своими болельщиками должна сыграть решающую роль в матче равных соперников. Даже при том, что “Магнитка” — победитель Восточной конференции по гостевым матчам. Думаю, казахстанцы выковыряют себе вторую победу, причем вполне возможно, что вновь в овертайме. Ну, а “Магнитка” возьмет свое в четвертой игре», — отметил он.
В первой игре «Магнитка» победила — 7:4, а во второй уступила в овертайме (1:2). Серия, в которой счет 1−1, продлится до четырех побед.