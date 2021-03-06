«Барыс» вел в счете, но проиграл «Металлургу» второй матч в серии плей-офф КХЛ

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Барыс» вышел вперед на 15-й минуте, когда в меньшинстве забил Якоб Лилья. Но во втором периоде на 24-й и 27-й минутах Николай Голдобин и Егор Мартынов принесли вторую победу «Металлургу» в серии.