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17:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вел в счете, но проиграл «Металлургу» второй матч в серии плей-офф КХЛ

Следующий матч пройдет также в Нур-Султане.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в третьем матче серии плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Барыс» вышел вперед на 15-й минуте, когда в меньшинстве забил Якоб Лилья. Но во втором периоде на 24-й и 27-й минутах Николай Голдобин и Егор Мартынов принесли вторую победу «Металлургу» в серии.

Следующий матч пройдет также в Нур-Султане  — 8 марта в 17:00. Победитель будет определен по итогам четырех побед одной из команд. После трех матчей «Металлург» впереди — 2:1.

Барыс
1:2
1:0, 0:2, 0:0
Металлург Мг
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