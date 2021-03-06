«Автомобилист» обыграл «Авангард» и сократил разрыв в серии плей-офф КХЛ

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в субботу, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу забросил Георгий Белоусов на 59-й минуте, также у уральцев отличился Станислав Бочаров (32). У гостей голом отметился Александр Хохлачев (33), который провел свой 300-й матч в лиге.