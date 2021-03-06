Михайлис извинился за поражение от «Металлурга» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
Также свой комментарий по матчу дал и тренер «Магнитки».
Также свой комментарий по матчу дал и тренер «Магнитки».
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис извинился перед болельщиками за поражение от «Металлурга» в третьем матче серии
— Хороший матч. Настраивались. Спасибо нашим болельщикам. Извиняюсь, что не выиграли сегодня и не сделали им подарок. Они пришли поддержать нас. Хороший эмоциональный фон. Ребята это чувствовали. Мы ощутили ту поддержку, которой нам не хватало в сезоне. Спасибо всем.
По игре. Хороший и мощный первый период. Во втором периоде немножко эмоции ушли, пока там со льдом разбирались. Потеряли концентрацию, пропустили два быстрых гола. В третьем периоде ребята здорово играли. Единственное, в большинстве волновались, надо было сравнивать счет.
— Наша защита сыграла слишком нежно и гостеприимно в своей зоне. Как будете решать эту проблему? Увидим ли мы Валерия Орехова, Самата Данияра и т.д.?
— Завтра у нас будет целый день. На тренировке посмотрим, кто в каком состоянии находится. Уже после этого будем решать.
— Сегодня было крайне низкое количество выигранных вбрасываний. Как только проигрываем вбрасывание, вся пятерка мчится и прижимается к своим воротам, атака захлебывается. Как будете решать эту проблему?
— Да, первый гол пропустили после проигранного вбрасывания в своей зоне, не заблокировали бросок. Завтра на тренировке будем решать, отрабатывать.
В свою очередь, главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» так: «Плотная, жесткая и напряженная игра на маленькой площадке, что и ожидалось. В первом периоде нам понадобилось время, чтобы приспособиться. Рады, что выиграли».
Напомним, «Барыс» проиграл «Металлургу» со счетом 1:2. Голы забили: Якоб Лилья (15-я минута) у «Барыса», Николай Голдобин (24) и Егор Мартынов (27) у «Металлурга». Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Магнитки». Четвертый матч команды проведут в