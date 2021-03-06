«Автомобилист» вырвал победу за 68 секунд до конца. Интрига в серии вернулась!
В третьем периоде команда Билла Питерса показала себя более голодной до победы.
В третьем периоде команда Билла Питерса показала себя более голодной до победы.
«Автомобилист» не смог добыть на выезде ни одной победы, но отчаиваться было рано. Не только потому, что серия идёт до четырёх побед, но и потому что
Хотя в первом периоде пришлось туговато — атаковать «Автомобилист» атаковал, кружил с шайбой по зоне, да вот только до ворот её практически не доводил. То ли дело «Авангард» — что ни атака, то бросок, всё на ворота, движение только вперёд. Тем не менее, результат соперники показали одинаковый — ноль заброшенных шайб.
Всё изменилось во втором периоде — «Автомобилист» стал действовать более активно, прорываться к владениям Игоря Бобкова, и результат пришёл, да ещё и в меньшинстве. После броска Оливера Каски шайба застряла на пятачке, где её подхватил Корбиниан Хольцев и послал в контратаку Питера Холланда и Станислава Бочарова. У омичей в защите остался один Каски, и «Автомобилист» классически разыграл выход два в одного — шансов у Бобкова остановить эту атаку не было никаких.
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«Авангарду» в прошлом матче уже приходилось отыгрываться, так что с этим проблем не возникло, тем более, как мы помним, у них продолжалось большинство. Илья Ковальчук выдал идеальный пас на Александра Хохлачёва, который незаметно подкрался к дальней штанге и завершил розыгрыш броском в касание. Сколько бы ни спасал Якуб Коварж в этой встрече, какие бы мёртвые броски не вытаскивал, здесь он был абсолютно бессилен.
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И вот тут бы «Авангарду» поднажать — с физикой всё в порядке, исполнители есть (а у «Автомобилиста», меж тем, с конца второго периода перестал выходить Анатолий Голышев. Как потом оказалось — последствия недавней простуды), но в третьем периоде гости встали. Обозначения активности были, а опасных моментов — даже не кот наплакал, а вообще ни одного. Ни розыгрышей, ни комбинаций, не мощных рывков на ворота. Те же броски (в основном с периметра), что были, Коварж щёлкал, как семечки — на мякине его точно не возьмёшь.
«Авангард» поплатился за свою безынициативность, а «Автомобилист», наоборот, буквально с каждой минутой наращивал темп, давил. Было видно, что победа им нужна позарез, и они готовы сделать ради неё всё.
За своё рвение хозяева были вознаграждены на флажке третьего периода. За 68 секунд до сирены Георгий Белоусов подправил дальний наброс и пробил Бобкова. Арбитры пошли смотреть кино, не было ли там высоко поднятой клюшки, и, посовещавшись, решили — хороший гол.
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Интрига в серии возродилась. «Автомобилист» выиграл совершенно заслуженно, а «Авангарду» надо делать выводы. Пусть Боб Хартли и говорит, что ему понравилась игра его команды, но тактика выжидания при ничейном счёте в надежде на ошибки крайне мотивированного соперника оказалась не рабочей. Заодно и Коварж завёлся — его вклад в эту победу огромный, а когда чех ловит кураж, он способен вытаскивать матчи даже в одиночку.
Елена Кузнецова