«Автомобилист» вырвал победу за 68 секунд до конца. Интрига в серии вернулась!

«Автомобилист» не смог добыть на выезде ни одной победы, но отчаиваться было рано. Не только потому, что серия идёт до четырёх побед, но и потому что игра-то у команды Билла Питерса, особенно во второй встрече, получалась очень даже неплохо. В общем, надежды на камбэк были, и небеспочвенные.

Хотя в первом периоде пришлось туговато — атаковать «Автомобилист» атаковал, кружил с шайбой по зоне, да вот только до ворот её практически не доводил. То ли дело «Авангард» — что ни атака, то бросок, всё на ворота, движение только вперёд. Тем не менее, результат соперники показали одинаковый — ноль заброшенных шайб.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--a59e8debf5848ca86e80 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--a59e8debf5848ca86e80 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--a59e8debf5848ca86e80" data-vnd="a59e8debf5848ca86e80" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a59e8debf5848ca86e80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Всё изменилось во втором периоде — «Автомобилист» стал действовать более активно, прорываться к владениям Игоря Бобкова, и результат пришёл, да ещё и в меньшинстве. После броска Оливера Каски шайба застряла на пятачке, где её подхватил Корбиниан Хольцев и послал в контратаку Питера Холланда и Станислава Бочарова. У омичей в защите остался один Каски, и «Автомобилист» классически разыграл выход два в одного — шансов у Бобкова остановить эту атаку не было никаких.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангарду» в прошлом матче уже приходилось отыгрываться, так что с этим проблем не возникло, тем более, как мы помним, у них продолжалось большинство. Илья Ковальчук выдал идеальный пас на Александра Хохлачёва, который незаметно подкрался к дальней штанге и завершил розыгрыш броском в касание. Сколько бы ни спасал Якуб Коварж в этой встрече, какие бы мёртвые броски не вытаскивал, здесь он был абсолютно бессилен.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

И вот тут бы «Авангарду» поднажать — с физикой всё в порядке, исполнители есть (а у «Автомобилиста», меж тем, с конца второго периода перестал выходить Анатолий Голышев. Как потом оказалось — последствия недавней простуды), но в третьем периоде гости встали. Обозначения активности были, а опасных моментов — даже не кот наплакал, а вообще ни одного. Ни розыгрышей, ни комбинаций, не мощных рывков на ворота. Те же броски (в основном с периметра), что были, Коварж щёлкал, как семечки — на мякине его точно не возьмёшь.

«Авангард» поплатился за свою безынициативность, а «Автомобилист», наоборот, буквально с каждой минутой наращивал темп, давил. Было видно, что победа им нужна позарез, и они готовы сделать ради неё всё.

За своё рвение хозяева были вознаграждены на флажке третьего периода. За 68 секунд до сирены Георгий Белоусов подправил дальний наброс и пробил Бобкова. Арбитры пошли смотреть кино, не было ли там высоко поднятой клюшки, и, посовещавшись, решили — хороший гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Интрига в серии возродилась. «Автомобилист» выиграл совершенно заслуженно, а «Авангарду» надо делать выводы. Пусть Боб Хартли и говорит, что ему понравилась игра его команды, но тактика выжидания при ничейном счёте в надежде на ошибки крайне мотивированного соперника оказалась не рабочей. Заодно и Коварж завёлся — его вклад в эту победу огромный, а когда чех ловит кураж, он способен вытаскивать матчи даже в одиночку.