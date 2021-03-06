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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Невероятный кайф играть с вами». Капитан «Барыса» Даррен Диц обратился к фанатам

Они впервые смогли прийти на матч.
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Источник: РИА "Новости"
Капитан «Барыса» Даррен Диц поблагодарил болельщиков за поддержку в сторис своего Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Уважаемые болельщики, спасибо вам! Невероятный кайф играть с вами на трибунах. Нам нужна ваша поддержка!» — написал Диц в Instagram.
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Сегодня впервые в сезоне матч «Барыса» в 
Нур-Султане
смогли посетить болельщики. Однако хозяева проиграли «Металлургу» со счетом 1:2 и теперь уступают в серии с таким же счетом. Четвертая игра команд состоится 8 марта также в 
Нур-Султане.

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Публикация от Vesti.kz — Живи спортом ?? (@vestikzsport).

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