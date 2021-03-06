«Невероятный кайф играть с вами». Капитан «Барыса» Даррен Диц обратился к фанатам

Капитан «Барыса» Даррен Диц поблагодарил болельщиков за поддержку в сторис своего Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Уважаемые болельщики, спасибо вам! Невероятный кайф играть с вами на трибунах. Нам нужна ваша поддержка!» — написал Диц в Instagram.
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Сегодня впервые в сезоне матч «Барыса» в
Нур-Султане
смогли посетить болельщики. Однако хозяева проиграли «Металлургу» со счетом 1:2 и теперь уступают в серии с таким же счетом. Четвертая игра команд состоится 8 марта также в
Нур-Султане.
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Публикация от Vesti.kz — Живи спортом ?? (@vestikzsport).
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций6.03.2021, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 3300 зрителей
|Юрий Михайлис
|Илья Воробьев
|12:48
|Командный штраф
|14:41
|Якоб Лилья(Линус Виделль)
|17:39
|Джесси Блэкер
|23:13
|Николай Голдобин(Артем Земченок, Сергей Плотников)
|26:00
|Егор Мартынов(Семен Кошелев, Тэйлор Бек)
|30:56
|Мэтт Фрэттин
|36:17
|Андрей Чибисов
|42:16
|Архип Неколенко
|44:20
|Андрей Нестрашил
|45:06
|Сергей Плотников
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит