Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
41
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
24
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
23
Хоккей. НХЛ
7.03
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
7.03
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
7.03
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.03
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
7.03
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ХК Динамо
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
7.03
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
7.03
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
7.03
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Авангард
21
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
12
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
20:32 (мск), источник: ТАСС

СКА повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо»

ТАСС, 6 марта. Петербургский СКА в овертайме одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:3 в третьем матче серии первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в Минске в присутствии 11 913 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе СКА шайбы забросили Артем Швец-Роговой (5-я минута), Эмиль Галимов (30), Игорь Ожиганов (47) и Линден Вей (79). У хозяев отличились Алексей Протас (34), Павел Варфоломеев (40) и Илья Шинкевич (56). На 40-й минуте матча за атаку в область головы и шеи дисциплинарный штраф до конца игры получил нападающий СКА Иван Морозов.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу СКА. В двух предыдущих встречах петербуржцы одержали победы со счетом 4:2 и 6:4. Следующий матч пройдет в Минске 8 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом — минское «Динамо» (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Минское «Динамо» пять раз выходило в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2020/21), команда ни разу не преодолевала первый раунд.

Читайте также
Динамо Мн
3:4ОТ
0:1, 2:1, 1:1
СКА
 Отдаем обратно с "кристально-хрустальной" совестью: Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Каков же Рондон! Забил первый гол за ЦСКА и раздавил «Ахмат»
Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ и Кубка России
«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России
Французский биатлонист выиграл спринт на этапе КМ в Чехии
Болельщики: Кокорин травмировался, завязывая шнурки
«Ювентус» — «Лацио» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Осасуна» — «Барса» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь