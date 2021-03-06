СКА повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо»
ТАСС, 6 марта. Петербургский СКА в овертайме одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:3 в третьем матче серии первого раунда серии
ТАСС, 6 марта. Петербургский СКА в овертайме одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:3 в третьем матче серии первого раунда серии
В составе СКА шайбы забросили Артем
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу СКА. В двух предыдущих встречах петербуржцы одержали победы со счетом 4:2 и 6:4. Следующий матч пройдет в Минске 8 марта.
В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом — минское «Динамо» (4:3 ОТ). В
СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны