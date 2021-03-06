СКА повел со счетом 3−0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо»

В составе СКА шайбы забросили Артем Швец-Роговой (5-я минута), Эмиль Галимов (30), Игорь Ожиганов (47) и Линден Вей (79). У хозяев отличились Алексей Протас (34), Павел Варфоломеев (40) и Илья Шинкевич (56). На 40-й минуте матча за атаку в область головы и шеи дисциплинарный штраф до конца игры получил нападающий СКА Иван Морозов.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу СКА. В двух предыдущих встречах петербуржцы одержали победы со счетом 4:2 и 6:4. Следующий матч пройдет в Минске 8 марта.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d266a8fef0754dc937d07ae011afb44e_hd/q774381/88eef104bac6c9fc82f4df04abe863f3/4770727283?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом — минское «Динамо» (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.